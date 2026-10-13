کرملین اعلام کرد توافق‌های تأمین گازوئیل در راستای منافع روسیه، آمریکا و بازار جهانی انرژی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد توافق‌های مربوط به تأمین گازوئیل با منافع روسیه، آمریکا و بازارهای بین‌المللی انرژی همخوانی دارد و می‌تواند زمینه‌ای سودمند برای همکاری مسکو و واشنگتن باشد.

پسکوف همچنین گفت رایزنی‌ها درباره احتمال برقراری «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین ادامه دارد، اما تاکنون تحول تازه‌ای در این زمینه رخ نداده است. وی تأکید کرد مسکو به‌دنبال دستیابی به صلحی پایدار است، نه صرفاً برقراری آتش‌بس.

سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره دیدار احتمالی ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی و برگزاری انتخابات در اوکراین نیز گفت موضع روسیه در این زمینه تغییری نکرده است.

پسکوف در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ادامه خرید نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه از سوی کشورهای اروپایی، از انتقادهای اروپا به توافق‌های انرژی مسکو و واشنگتن انتقاد کرد و گفت روسیه به عرضه منابع انرژی خود در بازارهای جهانی ادامه خواهد داد.

منبع: تاس

برچسب ها: سخنگوی کرملین ، روسیه و آمریکا ، گازوئیل
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