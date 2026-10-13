اصلاح نظام تأمین مالی صنایع خلاق ضروری است

باشگاه خبرنگاران جوان-حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور روز سه‌شنبه در آیین افتتاح رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» در اصفهان با اشاره به اینکه نظام مالی کشور بیشتر دارایی‌هایی مانند زمین، ساختمان و ماشین‌آلات را مبنای ارزیابی قرار می‌دهد، اظهار کرد: در اقتصاد جدید، بخش مهمی از ارزش شرکت‌ها به دارایی‌های نامشهودی مانند نرم‌افزار، برند، داده و مالکیت فکری وابسته است و باید سازوکار‌های مالی متناسب با این ظرفیت‌ها ایجاد شود.

معاون علمی رییس جمهور تصریح کرد: مساله اقتصاد ایران فقط تولید محصول نیست بلکه توانایی تبدیل دارایی‌ها و ظرفیت‌های موجود به فرصت اقتصادی، دسترسی به بازار‌های متنوع و حفظ سهم شایسته از ارزش نهایی معاملات است.

وی با بیان اینکه صنایع خلاق می‌توانند الگویی برای تحول در اقتصاد ایران باشند، اظهار کرد: در اقتصاد امروز، ارزش بسیاری از محصولات تنها به مواد اولیه و فرایند تولید محدود نمی‌شود بلکه طراحی، نرم‌افزار، برند، تجربه کاربری و مالکیت فکری نیز سهم مهمی در ارزش نهایی دارند.

افشین با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در صنایع خلاق تصریح کرد: مسیر حمایت از فعالان این حوزه باید از مرحله ایده و طراحی تا تولید، تأمین مالی، مالکیت فکری، بازاریابی و صادرات را در بر گیرد، زیرا حمایت از تولید بدون توجه به بازار، مشتری و امکان فروش، بخش مهمی از فرایند ارزش‌آفرینی را ناتمام می‌گذارد.

معاون علمی رییس‌جمهور: اقتصاد ایران به قدرت فروش و خلق ارزش نیاز دارد

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور تأکید کرد: ایران از منابع طبیعی، نیروی انسانی مستعد، پیشینه تمدنی و ظرفیت‌های گسترده هنری برخوردار است، اما باید بررسی کنیم چرا سهم کشور از ارزش اقتصادی بسیاری از بازار‌های جهانی با این دارایی‌ها تناسب ندارد.

افشین گفت: تولیدکننده نباید مجبور باشد فقط به یک مشتری، واسطه، مسیر فروش یا بازار متکی باشد بلکه باید بتواند گزینه‌های مختلف را ارزیابی و با حفظ منافع خود، بهترین شرایط را برای عرضه محصول انتخاب کند.

معاون علمی رییس‌جمهور: اقتصاد ایران به قدرت فروش و خلق ارزش نیاز دارد

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه فرش، ادبیات، اسطوره، هنر و طراحی گفت: کشور از میراث فرهنگی و هنری ارزشمندی برخوردار بوده، اما مساله این است که آیا سازوکار‌های لازم برای حفظ ارزش اقتصادی این آثار و حضور مؤثر آنها در بازار جهانی فراهم شده است.

وی ادامه داد: یک هنرمند ممکن است بهترین اثر را خلق کند، اما اگر برند، شبکه توزیع، حقوق مالکیت فکری و دسترسی به مشتری نداشته باشد، بخش بزرگی از ارزش اقتصادی کار او ممکن است در جای دیگری شکل بگیرد.

معاون علمی رییس جمهور، فاصله میان برخورداری از دارایی و داشتن قدرت معامله را یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران دانست و گفت: یکی از وظایف مهم سیاست‌گذاران علم و فناوری، کاهش این فاصله است.

وی افزود: در اقتصاد خلاق، علاوه بر محصول، معنا، تجربه، زیبایی و گاهی بخشی از هویت فرهنگی عرضه می‌شود و این همان نقطه‌ای است که دانش و فرهنگ به اقتصاد پیوند می‌خورند.

افشین گفت: اقتصاد آینده، اقتصادی نیست که فقط بیشتر تولید کند بلکه باید بتواند ارزش بیشتری خلق و سهم بیشتری از آن را برای مردم خود حفظ کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شاهنامه فردوسی در خلق محصولات فرهنگی و اقتصادی افزود: فردوسی هزار سال پیش جهانی از روایت‌ها و قهرمانان را خلق کرد که همچنان ظرفیت الهام‌بخشی دارد، اما اگر امروز سهم ایران از بازار جهانی بازی‌های رایانه‌ای، پویانمایی و شخصیت‌پردازی مبتنی بر این میراث را بررسی کنیم با نتیجه‌ای چندان رضایت‌بخش روبه‌رو نمی‌شویم.

وی اضافه کرد: هنوز نتوانسته‌ایم بسیاری از داستان‌های خود را به محصولاتی تبدیل کنیم که در بازار‌های جهانی حضور داشته باشند، یک شخصیت داستانی می‌تواند نقطه آغاز یک زنجیره اقتصادی باشد، اما اگر مالکیت فکری و شبکه توزیع وجود نداشته باشد، ممکن است ارزش اقتصادی محصول به خالقان آن بازنگردد.

معاون علمی رییس‌جمهور: اقتصاد ایران به قدرت فروش و خلق ارزش نیاز دارد

ضرورت شکل‌گیری زنجیره کامل ارزش در صنایع خلاق

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور اظهار کرد: تبدیل توانایی‌های علمی، هنری و فناورانه به ارزش اقتصادی مستلزم تکمیل زنجیره‌ای است که از ایده و طراحی آغاز می‌شود و تولید، مالکیت فکری، تأمین مالی، بازاریابی و صادرات را در بر می‌گیرد.

وی افزود: اگر حمایت‌ها تنها به مرحله تولید محدود شود و بازار مورد توجه قرار نگیرد، بخش مهمی از فرایند ارزش‌آفرینی ناتمام می‌ماند، همچنین اگر به شرکت‌ها تسهیلات داده شود، اما برای محصولات آنها مشتری پیدا نشود، منابع مالی به گردش اقتصادی پایدار تبدیل نخواهد شد.

افشین هشدار داد: در صورت نبود حمایت مناسب از خلاقیت و تجاری‌سازی، ممکن است ایده و خلاقیت در ایران شکل بگیرد، اما ارزش اقتصادی حاصل از آن در کشور‌های دیگر ایجاد شود.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه تولیدمحور به بازارمحور گفت: بازارمحوری به معنی سنجش همه ارزش‌های فرهنگی با پول نیست، زیرا فرهنگ، ارزش‌هایی فراتر از فروش و معامله دارد، اما در حوزه صنعت باید میان ارزش فرهنگی و ارزش اقتصادی ارتباطی پایدار برقرار شود.

معاون علمی رییس‌جمهور، تصریح کرد: خلاقیت بیش از آنکه به تشویق دولت نیاز داشته باشد به فراهم شدن بستر مناسب برای بُروز و شکوفایی احتیاج دارد، دولت نباید تصور کند، چون منابع مالی را در اختیار دارد باید درباره سلیقه و تخیل تصمیم بگیرد بلکه باید موانع را برطرف و حقوق مالکیت فکری را تقویت کند، همچنین ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و دسترسی به بازار را هموار سازد.

اقتصاد ایران باید از اتکای صرف به دارایی‌ها عبور کند

معاون علمی رییس جمهور، مساله صنایع خلاق را فراتر از یک بخش اقتصادی دانست و گفت: موضوع اصلی این است که اقتصاد ایران چگونه می‌تواند از اتکای صرف به دارایی‌های موجود به سمت خلق زنجیره ارزش حرکت کند.

وی افزود: در همه بخش‌های اقتصاد از صنعت و تولید تا فناوری و صنایع خلاق به سرمایه‌گذاری، زیرساخت، دانش و بازار نیاز داریم، اما آنچه قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند، توانایی پیوند دادن این ظرفیت‌ها و تبدیل آنها به ارزش پایدار است.

افشین تاکید کرد: باید برای استفاده از داشته‌های خود برنامه‌ای داشته باشیم و نتیجه آن در زندگی مردم دیده شود، مردم حق دارند نتیجه علم را در کیفیت زندگی خود ببینند، آثار توسعه فناوری را در اشتغال، درآمد و رفاه تجربه کنند و از ظرفیت‌های بزرگ کشور منافع ملموس بدست آورند.

وی گفت: موفقیت سیاست‌گذاری را نمی‌توان تنها با تعداد طرح‌ها، شرکت‌ها یا رویداد‌ها سنجید بلکه باید آثار آن را بر درآمد، اشتغال، فرصت‌های اقتصادی و توان رقابت فعالان ایرانی در بازار‌های داخلی و خارجی بررسی کرد، باید بهترین محصول را بسازیم و با شناسایی بازار و خلاقیت و قدرت معامله، بتوانیم فناوری را به ثروت تبدیل کنیم.

معاون علمی رییس‌جمهور تأکید کرد: اصفهان در گذشته نشان داده است که می‌تواند آثاری خلق کند که جهان آنها را تحسین کند؛ امروز نیز باید نشان دهد که می‌تواند محصولاتی خلق کند که جهان خریدار آنها باشد و ارزش اقتصادی این محصولات به خالقانشان بازگردد.

افشین افزود: رویداد «مانوین» می‌تواند یکی از بستر‌های شروع این مسیر باشد، آینده ایران را نه فقط با «آنچه داریم» بلکه با «آنچه می‌توانیم خلق و به جهان عرضه کنیم»، خواهیم ساخت.

وی با تأکید بر ضرورت سنجش نتایج عملی رویداد‌های صنایع خلاق، افزود: موفقیت این رویداد‌ها باید بر اساس شاخص‌هایی مانند ورود محصولات جدید به بازار، شکل‌گیری قرارداد‌های سرمایه‌گذاری، رشد کسب‌وکار‌ها و معرفی آثار ایرانی به مخاطبان خارجی ارزیابی شود.

افشین بر ایجاد زیست‌بومی برای همکاری هنرمندان، فناوران، طراحان، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز تأکید کرد و گفت: مسیر تبدیل ایده به محصول و محصول به بازار باید روشن و قابل پیگیری باشد.

به گزارش ایرنا، رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار می‌شود.