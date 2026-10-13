باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی - احسان حدادی، رئیس فدراسیون دوومیدانی، با انتقاد از عملکرد تیم ملی در بازی‌های آسیایی اظهار داشت: از نظر جامعه ورزش و مردم شاید نتیجه قابل قبولی کسب کرده باشیم، اما از نظر خودمان عملکرد ضعیفی داشتیم و واقعاً از این نتیجه راضی نیستیم.

وی افزود: باید واقعیت را بپذیریم؛ در این رقابت‌ها خوب عمل نکردیم، اما برای دوره آینده هدف‌گذاری ما کسب ۱۵ مدال است. دوومیدانی ایران ظرفیت بالایی دارد و اگر به این رشته توجه بیشتری شود، می‌توانیم نتایج بهتری به دست آوریم.

حدادی با اشاره به اهمیت آموزش تخصصی و تقویت کادر فنی گفت: برای موفقیت در سطح آسیا و جهان، تنها استعداد کافی نیست و باید مربیان توانمند، دانش روز و برنامه‌ریزی اصولی در کنار ورزشکاران باشند. در زمستان ۱۴۰۳ نیز سه مربی خارجی را برای کمک به آماده‌سازی ورزشکاران به ایران آوردیم، اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب، همکاری مربیان داخلی و خارجی ضروری است.

رئیس فدراسیون دوومیدانی همچنین بر ضرورت حضور مربیان تخصصی ورزشکاران در مسابقات تأکید کرد و گفت: اعتقاد دارم اولویت باید با مربی تخصصی ورزشکار باشد؛ چراکه او از شرایط فنی و مشکلات ورزشکار شناخت دقیق‌تری دارد و باید بتواند در جریان تمرین و مسابقه در کنار او باشد.

وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به رشته‌های پرتابی و آموزش تکنیک‌های تخصصی تصریح کرد: در برخی مواد، برای رسیدن به سطح بالا باید سال‌ها آموزش و تمرین اصولی انجام شود. اگر به دوومیدانی اهمیت بدهیم و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم، می‌توانیم در بازی‌های آسیایی آینده جایگاه بهتری به دست آوریم.

حدادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره فوتبال و اظهارات علیرضا دبیر گفت: فوتبال رشته‌ای جذاب است و هر خبری درباره آن بازتاب زیادی دارد؛ با این حال، معتقدم می‌توان با حمایت بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر، شرایط این رشته را ارتقا داد.

وی افزود: قهرمان المپیک می‌تواند درباره رشته‌های مختلف ورزشی اظهارنظر کند و این جایگاه، بالاترین سطح افتخار ورزشی است. عملکرد علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی نیز می‌تواند الگویی برای سایر فدراسیون‌ها باشد.

رئیس فدراسیون دوومیدانی در پایان با اشاره به تلاش‌های مهدی تاج و علیرضا دبیر ابراز امیدواری کرد اختلاف‌نظرها با گفت‌وگو و رفاقت حل شود و تأکید کرد که نقدهای مطرح‌شده باید با نگاه دلسوزانه و در راستای پیشرفت ورزش کشور دنبال شوند.