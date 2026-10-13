سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مجدد مهلت زمان ثبت‌نام و انتخاب رشته داوطلبان تحصیل در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری مهرماه سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی «بدون آزمون» سراسری مهرماه سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ و همچنین اطلاعیه‌های تاریخ‌های ۱۶، ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ (انتشار اصلاحیه‌های سری اول، دوم و سوم دفترچه راهنمای مذکور)، به اطلاع متقاضیان پذیرش در این مرحله می‌رساند، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند ترتیبی اتخاذ شده است که تا روز یکشنبه، ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ بتوانند نسبت به ثبت‌نام در این مرحله اقدام کنند؛ لذا ضرورت دارد، متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده است.

پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه مذکور با فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیازِ ثبت‌نام به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً در این مرحله ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

این تمدید مهلت ثبت‌نام منحصراً برای متقاضیانی است که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام نکرده‌اند.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: کنکور ، سازمان سنجش کشور
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