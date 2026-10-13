اوپک‌پلاس هشدار داد هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه محموله‌های انرژی به بیش از یک‌سوم ارزش کالا رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزرای کشور‌های عضو اوپک و متحدان غیرعضو این سازمان در چارچوب ائتلاف اوپک‌پلاس هشدار دادند که افزایش بی‌سابقه هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه محموله‌های انرژی، انتقال روان نفت خام و فرآورده‌های نفتی را با اختلال مواجه کرده است.

وزرای این کشور‌ها در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه محموله‌های انرژی به بیش از یک‌سوم ارزش کالای حمل‌شده رسیده است؛ موضوعی که مانعی جدی در مسیر جریان تجارت جهانی انرژی به شمار می‌رود.

این بیانیه در حاشیه نشست کنفرانس بین‌المللی انرژی و کنگره جهانی نفت در ریاض منتشر شد. بر اساس متن منتشرشده در وب‌سایت رسمی اوپک، وزرا تأکید کردند که اختلال در زنجیره تأمین انرژی، فشار‌های تورمی بر اقتصاد جهانی را افزایش داده است.

آنها همچنین بر ضرورت حفاظت از آبراه‌ها و مسیر‌های بین‌المللی کشتیرانی تأکید کردند و هشدار دادند که تداوم افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، بار مالی قابل‌توجهی بر کشور‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی تحمیل می‌کند و می‌تواند بر رشد اقتصاد جهانی تأثیر منفی بگذارد.

وزرای اوپک‌پلاس در پایان اعلام کردند که تحولات بازار و وضعیت حمل‌ونقل دریایی را از نزدیک دنبال خواهند کرد و برای بهبود شرایط، رایزنی و هماهنگی با دولت‌ها، فعالان صنعت انرژی و سازمان‌های بین‌المللی را ادامه می‌دهند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: اوپک پلاس ، قیمت نفت
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