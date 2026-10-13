باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در ادامه مواضع ضدایرانی خود، از تهران خواست به آنچه وی «بی‌ثبات‌سازی منطقه» می‌خواند، پایان دهد و برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند.

اشتفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان، اعلام کرد مرتس روز سه‌شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، حملات اخیر انصارالله را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آنها شده است.

مرتس همچنین مدعی شد ایران باید وارد مذاکرات جدی شود و تنگه هرمز را به‌طور دائمی و بدون محدودیت باز نگه دارد. وی در این گفت‌و‌گو درباره پیامد‌های درگیری‌های منطقه‌ای بر قیمت انرژی در آلمان نیز رایزنی کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های آلمانی بار دیگر با طرح ادعا‌هایی درباره نقش منطقه‌ای ایران، خواستار تغییر سیاست‌های تهران شده‌اند.

منبع: آناتولی