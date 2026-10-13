صدراعظم آلمان در گفت‌و‌گو با ولیعهد عربستان، با تکرار مواضع ضدایرانی بر توقف برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در ادامه مواضع ضدایرانی خود، از تهران خواست به آنچه وی «بی‌ثبات‌سازی منطقه» می‌خواند، پایان دهد و برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند.

اشتفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان، اعلام کرد مرتس روز سه‌شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، حملات اخیر انصارالله را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آنها شده است.

مرتس همچنین مدعی شد ایران باید وارد مذاکرات جدی شود و تنگه هرمز را به‌طور دائمی و بدون محدودیت باز نگه دارد. وی در این گفت‌و‌گو درباره پیامد‌های درگیری‌های منطقه‌ای بر قیمت انرژی در آلمان نیز رایزنی کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های آلمانی بار دیگر با طرح ادعا‌هایی درباره نقش منطقه‌ای ایران، خواستار تغییر سیاست‌های تهران شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: صدر اعظم آلمان ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۲۲:۴۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
سفارتخانه این آلمان هیتلری ونازی روهرچه سریعترببندید.....؟!
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
این چغندر فکر کرده اینجا اوکراین که غلام برده آنها باشد هرچی چرندیات بگه این جا ایران هست جاش باشه دندون دشمن تو دهنش خرد میکنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
این هم یک شخصیت تحقیر شده دیگر اروپایی که خودش را نخود اش کرده است. حزبش شکست خورده و دولت را باید تحویل بدهد ، برعلیه ایران غلط های اضافی می کند.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
این که المانی ها و انگلیس ها و...دارند لفاظی می کنند به نظرم برنامه ریزی شده است و دارند حواس ها را پرت می کنند. اینا می خواهند حمله کنند.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
شیبه سگ های تازی می مانه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
ملت ایران با ایستادگی در برابر آمریکا و اروپا و اسرائیل عظمت خود را به جهان نشان داد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۱ - مهر - ۱۴۰۵
آلمان از سال ۱۳۳۲ تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد و هم دشمن درجه یک ملت ایران بوده است.
از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آلمان جنایتکار در کار است.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
اینها باز ماندگان صلیبیون هستند و ضد اسلام و ایران، دشمن سرسخت مسلمین، اینها فقط زبان زور را می فهمند. فقط باید قوی بود تا کاری به کارت نداشته باشند!
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
سه شنبه , ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۸

از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.
از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار در کار است.
از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آلمان جنایتکار در کار است.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
از سال ۱۹۱۷ تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال ۱۹۱۷ تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار در کار است.
از سال ۱۹۱۷ تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست آلمان جنایتکار در کار است.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
صدر اعظم المان خیلی غلط کرد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
غلط کرده حرامزاده صهیونیست
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
این آقا اصلا آلمانی نیست، یهودی صهیونیسته
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
از سال ۱۹۱۷ تاکنون در هر جای منطقه خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست آلمان جنایتکار در کار است.
از سال ۱۹۱۷ تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست آلمان جنایتکار در کار است.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
تو و غرب کاره ای نیستید.
۰
۲
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