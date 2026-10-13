باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- اصغر نوراله‌زاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، در حاشیه رویداد «مانوین» و در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های حمایتی این صندوق اظهار کرد: در ماه جاری هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه صنایع خلاق در نظر گرفته‌ایم که از این میزان، ۵۰۰ میلیارد تومان در جریان برگزاری همین نمایشگاه از سوی کارشناسان صندوق مورد بررسی قرار گرفته و به طرح‌های واجد شرایط اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: ۵۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده نیز از طریق همکاری با صندوق‌های فعال در حوزه صنایع خلاق تخصیص خواهد یافت. یکی از این مجموعه‌ها صندوق توسعه فرهنگی است که به‌تازگی مجوز فعالیت دریافت کرده و صندوق نوآوری و شکوفایی متعهد شده است منابعی معادل پنج برابر سرمایه آن را تأمین کند.

نوراله‌زاده با بیان اینکه یک همت خط اعتباری برای صنایع خلاق پیش‌بینی شده است، افزود: هدف از اجرای این برنامه، تسهیل فرآیند تأمین مالی و فراهم کردن امکان دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر فعالان صنایع خلاق به منابع مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌هایشان است.

واگذاری بررسی و تصویب بخشی از طرح‌ها به صندوق‌های تخصصی

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی درباره سازوکار پرداخت تسهیلات توضیح داد: در این فرآیند، متقاضیان ابتدا طرح‌های خود را ارائه می‌کنند و پس از بررسی و تأیید، منابع مالی مورد نیاز در اختیار آنان قرار می‌گیرد. در بخش مربوط به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار که از طریق صندوق‌های تخصصی صنایع خلاق و صندوق فرهنگ و هنر تخصیص می‌یابد، تسهیلات عمدتاً با مبالغ پایین‌تر پرداخت خواهد شد.

وی افزود: با توجه به شناخت تخصصی این صندوق‌ها از نیاز‌ها و ویژگی‌های صنایع خلاق، مسئولیت ارزیابی و تصویب طرح‌ها بر عهده خود آنها خواهد بود و صندوق نوآوری و شکوفایی منابع مالی لازم را در قالب خط اعتباری تأمین می‌کند تا پرداخت تسهیلات از طریق این مجموعه‌ها انجام شود.

بازی‌سازی، رسانه و انیمیشن از حوزه‌های دارای ظرفیت بالای توسعه

نوراله‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره اولویت‌های صندوق برای حمایت از بخش‌های مختلف صنایع خلاق گفت: در سیاست‌های حمایتی صندوق، تفاوتی میان حوزه‌های گوناگون صنایع خلاق وجود ندارد و همه بخش‌ها از امکان دریافت حمایت برخوردار هستند. با این حال، با توجه به شرایط فعلی و علایق نسل جوان، برخی حوزه‌ها از ظرفیت بیشتری برای رشد و توسعه برخوردارند.

وی بازی‌های رایانه‌ای، رسانه و انیمیشن را از جمله این حوزه‌ها برشمرد و اظهار کرد: این صنایع می‌توانند زمینه مناسبی برای بازآفرینی شخصیت‌های تاریخی و اسطوره‌ای ایران فراهم کنند و با استفاده از ظرفیت فرهنگی کشور، آثار متنوعی در قالب بازی و انیمیشن تولید شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به گستردگی جامعه گیمر‌ها در ایران تصریح کرد: بازار بازی‌های رایانه‌ای در کشور ظرفیت قابل توجهی دارد و شخصیت‌هایی که در این بازی‌ها خلق می‌شوند، می‌توانند مبنای تولید سایر محصولات فرهنگی و خلاق نیز قرار گیرند.

وی در تشریح این موضوع گفت: برای نمونه، می‌توان شخصیت اسطوره‌ای «رستم» را در قالب یک بازی رایانه‌ای طراحی و معرفی کرد تا ضمن ایجاد جایگزینی برای برخی بازی‌های خارجی، زمینه تولید محصولات جانبی مانند پوشاک، عروسک و دیگر کالا‌های فرهنگی مرتبط با این شخصیت نیز فراهم شود. به این ترتیب، یک شخصیت ایرانی می‌تواند هم در فضای بازی‌های دیجیتال حضور داشته باشد و هم در قالب محصولات مختلف وارد زندگی کودکان شود.

نوراله‌زاده تأکید کرد: اگرچه این حوزه‌ها از نظر ظرفیت بازار و تأثیرگذاری فرهنگی اهمیت زیادی دارند، اما میزان حمایت عملی از آنها به استقبال تولیدکنندگان، ارائه طرح‌های قابل اجرا و میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات بستگی خواهد داشت.

سقف تسهیلات صنایع خلاق تابع مقررات صندوق است

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پاسخ به پرسشی درباره حداکثر میزان تسهیلات قابل پرداخت به فعالان صنایع خلاق اظهار کرد: برای این حوزه سقف اعتباری جداگانه‌ای تعیین نشده و پرداخت تسهیلات بر اساس سقف‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات جاری صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود، نیاز مالی بسیاری از کسب‌وکار‌های فعال در صنایع خلاق در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی کمتر است و به همین دلیل، انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از طرح‌های این حوزه با منابع مالی محدودتری قابل اجرا و توسعه باشند.

کاربردی‌سازی صنایع دستی و ورود محصولات فرهنگی به سبد مصرف خانوار

نوراله‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، کاربردی‌سازی صنایع دستی و محصولات هنری را از اولویت‌های مهم حمایت مالی صندوق عنوان کرد و گفت: یکی از رویکرد‌های اصلی ما این است که محصولات صنایع دستی از شکل صرفاً تزئینی و لوکس فاصله بگیرند و با کالا‌های مورد استفاده در زندگی روزمره مردم تلفیق شوند.

وی افزود: هنرمندان می‌توانند با استفاده از خلاقیت و ظرفیت‌های هنر ایرانی، محصولاتی تولید کنند که علاوه بر برخورداری از ارزش فرهنگی و زیبایی‌شناختی، پاسخگوی نیاز‌های واقعی خانواده‌ها نیز باشند و به‌تدریج در سبد کالا‌های ضروری آنان جای بگیرند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی برای تبیین این رویکرد اظهار کرد: به عنوان مثال، استفاده از چوب، سنگ و نقوش هنری در ساخت وسایل آشپزخانه مانند سینی‌ها می‌تواند به تولید محصولاتی کاربردی منجر شود که جایگزین برخی ظروف گران‌قیمت یا مسی شوند و امکان استفاده گسترده‌تری در خانه‌ها پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از آثار هنری در شرایط فعلی به عنوان کالا‌های لوکس شناخته می‌شوند، ادامه داد: ممکن است بخش زیادی از مردم توان خرید چنین محصولاتی را صرفاً با هدف تزئین منزل نداشته باشند، اما اگر هنر و خلاقیت در طراحی وسایل ضروری خانه به کار گرفته شود، امکان استفاده از این محصولات برای گروه‌های بیشتری از جامعه فراهم خواهد شد.

نوراله‌زاده افزود: به‌کارگیری نقاشی و دیگر جلوه‌های هنری در طراحی تخت، پرده و سایر لوازم اتاق خواب و آشپزخانه از جمله نمونه‌هایی است که می‌تواند به پیوند میان هنر، صنایع دستی و نیاز‌های مصرفی خانوار کمک کند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان تأکید کرد: تبدیل محصولات فرهنگی و هنری به کالا‌های کاربردی در حوزه لوازم خانگی، یکی از محور‌های اصلی سیاست تأمین مالی صندوق در بخش صنایع خلاق است. البته اختصاص منابع به این فعالیت‌ها در نهایت به کیفیت ایده‌های ارائه‌شده، قابلیت اجرای طرح‌ها و میزان تقاضای هنرمندان و فعالان این حوزه برای استفاده از تسهیلات بستگی دارد.