باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در نشست خبری با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین طرح منسجم و متراکم نهضت ملی مسکن کشور در قالب شهرک ۲۹ هزار واحدی شهید رئیسی در استان قم در حال اجرا است، اظهار داشت: بانک مسکن تامین مالی ۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد از این سایت بزرگ را که متولی آن اداره‌کل راه و شهرسازی استان است، بر عهده دارد.

خورسندیان گفت: امروز شاهد افتتاح و بهره‌برداری از ۱۸۲۵ واحد مسکونی این سایت متعلق به شرکت سانیار آفرین ایرانیان هستیم که تماماً توسط بانک مسکن تامین مالی شده است. این رویداد، گواهی روشن بر همت جمعی همکاران ما در نظام بانکی برای خانه‌دار کردن مردم به شمار می‌رود.

خورسندیان در تشریح جزئیات عملکرد بانک مسکن در استان قم اعلام کرد: تاکنون در بخش نهضت ملی مسکن استان قم، در مجموع ۲۱ هزار و ۶۴۳ فقره قرارداد منعقد شده است که از این تعداد، ۱۸ هزار و ۳۴۷ واحد دارای متولی و ۳۲۹۶ واحد نیز به‌صورت خودمالک تامین مالی می‌شوند.

وی با اشاره به پیشتازی بانک مسکن در اجرای تعهدات خود در این استان افزود: تا پایان شهریورماه، مبلغ تسهیلات منعقده نهضت ملی مسکن در قم ۱۳۳ هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال پرداخت شده است؛ این آمار نشان‌دهنده تحقق ۹۱.۲ درصدی پرداخت تسهیلات نسبت به مبلغ کل قراردادهاست که یکی از بالاترین نسبت‌های عملکردی در سراسر کشور محسوب می‌شود.

نهضت ملی مسکن؛ از قرارداد تا تحویل

خورسندیان در خصوص آخرین وضعیت تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: تاکنون در شعب بانک مسکن سراسر کشور، قرارداد ۳۹۹ هزار واحد مسکونی به ارزشی بالغ بر ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شده است.

وی ادامه داد: همچنین تاکنون حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب سهم‌الشرکه به سازندگان پروژه‌ها پرداخت شده و در مجموع ۲۰۶ هزار واحد مسکونی تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین با اشاره به کارنامه ماندگار خدمات این بانک خاطرنشان کرد: از ابتدای تأسیس بانک مسکن تاکنون، ۹ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۵۶۰ واحد مسکونی از سوی این بانک تامین مالی شده‌اند که رکوردی بی‌نظیر در نظام بانکی کشور به شمار می‌آید.

وی با اشاره به تشریح عملکرد ۶ ماهه بانک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه پرداخت و افزود: در این بازه زمانی، بانک مسکن موفق به پرداخت ۳۲۸ هزار و ۶۴۵ فقره تسهیلات به ارزشی بالغ بر یک میلیون و ۳۳۶ هزار میلیارد ریال شده است که رشد ۵۰ درصدی مبلغ تسهیلات پرداختی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی بانک در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و تسهیلات تکلیفی تصریح کرد: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری، ۱۳ هزار و ۴۱۱ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ ۳۸ هزار و ۹۳ میلیارد ریال پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۹ درصدی در مبلغ را ثبت کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به وضعیت مطلوب شاخص‌های مالی و ترازنامه‌ای بانک، از ثبت نسبت کفایت سرمایه ۱۱.۸۴ درصدی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: بانک مسکن با اتکا به مدیریت اصولی، انضباط مالی و تلاش جمعی توانست طی ماه‌های اخیر علاوه بر رشد منابع و کاهش چشمگیر ناترازی، اضافه برداشت از بانک مرکزی را به صفر برساند.

خورسندیان در پایان خاطرنشان کرد: بانک مسکن با وجود تمامی محدودیت‌ها، با تجهیز و هدایت هدفمند منابع، با تمام قوا در مسیر توسعه بخش مسکن کشور، پشتیبانی از متقاضیان و پیشبرد اهداف دولت در طرح نهضت ملی مسکن گام برمی‌دارد.