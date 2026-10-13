باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان- عبدالعلی ارژنگ در نشست ستاد انتخابات چهارمحال‌وبختیاری با قدردانی از تلاش اعضای ستاد انتخابات و فرمانداران در پیشبرد مراحل اجرایی انتخابات اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، مراحل ثبت‌نام داوطلبان، بررسی صلاحیت‌ها و تشکیل هیئت‌های اجرایی با تلاش مجموعه عوامل اجرایی دنبال شده است.

وی افزود: روند انجام‌شده در مرحله ثبت‌نام، با توجه به شرایط موجود، قابل توجه بود و اکنون نیز برخی فرایند‌های قانونی انتخابات همچنان ادامه دارد.

ارژنگ با اشاره به زمان برگزاری انتخابات تصریح کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت کشور، این وزارتخانه آمادگی برگزاری انتخابات را دارد، اما زمان دقیق برگزاری باید پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوز‌های لازم از شعام اعلام شود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی چهارمحال و بختیاری، پیشنهاد استان برگزاری انتخابات در نیمه نخست آبان‌ماه است با این حال، برگزاری انتخابات در این بازه زمانی منوط به تأیید مراجع ملی و ابلاغ رسمی زمان‌بندی خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل عوامل اجرایی انتخابات گفت: فرمانداران و اعضای ستاد انتخابات باید بدون انتظار برای اعلام تاریخ قطعی، مقدمات لازم را به‌صورت جدی پیگیری کنند تا پس از ابلاغ زمان برگزاری، وقفه‌ای در اجرای برنامه‌ها ایجاد نشود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های اجرایی انتخابات افزود: بررسی وضعیت نیروی انسانی حوزه فناوری اطلاعات، تأمین تجهیزات مورد نیاز، تعیین تکلیف صندوق‌های اخذ رأی، اجرای آزمون‌های فنی و برگزاری مانور‌های انتخاباتی باید با جدیت دنبال شود.

ارژنگ همچنین بر ضرورت حضور مستقیم فرمانداران و بخشداران در مراحل آماده‌سازی و ارزیابی زیرساخت‌ها تأکید کرد و خواستار شناسایی کمبود‌های احتمالی در حوزه‌های اجرایی و رفع آنها پیش از آغاز فرایند رأی‌گیری شد.

وی با اشاره به اهمیت امنیت انتخابات بیان کرد: پیش‌بینی سناریو‌های احتمالی و به‌روزرسانی طرح‌های امنیتی باید هم‌زمان با اقدامات اجرایی در دستور کار قرار گیرد تا فرایند برگزاری انتخابات با رعایت الزامات قانونی و امنیتی انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری، افزایش مشارکت را از دیگر محور‌های مهم فعالیت ستاد انتخابات دانست و بر ضرورت پیگیری برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در شهرستان‌ها، تعامل قانونی با داوطلبان و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

ارژنگ خواستار ارائه گزارش مکتوب از آخرین اقدامات کمیته‌های تخصصی و فرمانداری‌ها شد و گفت: وضعیت آمادگی شهرستان‌ها باید به‌صورت مستمر رصد شود تا کمبود‌ها و نواقص احتمالی پیش از اعلام زمان قطعی انتخابات برطرف شود.