پذیرش و ارسال ۹ میلیون مرسوله پستی در خوزستان

باشگاه خبرنگاران جوان- مهران حموله گفت: شعار امسال روز جهانی پست «یک شبکه پستی، میلیون‌ها نشانی و بی‌نهایت امکان» نام‌گذاری شده که این شعار نشان‌دهنده جایگاه راهبردی شبکه پستی با عضویت ۱۹۲ کشور فعال در اتحادیه پستی جهانی (UPU) در زندگی روزمره و اقتصاد جامعه است.

وی با اشاره به اینکه توسعه خدمات هوشمند فرصت‌های نوینی در بستر مبادلات پستی رقم زده است، افزود: زیرساخت‌ها و برنامه‌های پست خوزستان طی یک سال اخیر بر محور ارتقای کیفیت، هوشمندسازی فرآیند‌ها و افزایش رضایت‌مندی عمومی متمرکز بوده و توسعه خدمات تا دورترین مناطق روستایی و جامعه عشایری گسترش یافته است.

مدیرکل پست خوزستان سامانه «جی‌نف» را پروژه‌ای ملی و مکان‌محور دانست و بیان کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار مکان شهری در خوزستان زیر پوشش نشانی استاندارد قرار گرفته‌اند و استان با اختصاص مختصات جغرافیایی (ژئوکد) به ۸۵ درصد از اماکن، در زمره استان‌های پیشرو کشور در این شاخص قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت اتصال دستگاه‌های اجرایی به این بانک اطلاعاتی پایه، به پروژه «اطلس مدارس استان» اشاره کرد و گفت: طی ۲ ماه گذشته اطلاعات هفت هزار و ۵۰۰ مدرسه در بانک اطلاعاتی پست ثبت شده و اکنون افزون بر ۹۰ درصد اطلاعات مدارس جمع‌آوری و برای بهره‌برداری در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گرفته است.

حموله در خصوص توسعه خدمات پستی در مناطق روستایی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۶ هزار و ۵۰۰ روستا با بیش از ۴۰۰ هزار نقطه مکانی در استان شناسایی و تعریف شده که تاکنون ۲۹۳ هزار نقطه آن (تحقق ۷۵ درصدی برنامه) ژئوکد شده و امکان دسترسی روستاییان به خدمات الکترونیک پستی فراهم آمده است.

وی با تاکید بر اینکه پست دیگر صرفا یک فرآیند جابه‌جایی فیزیکی نیست بلکه زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال به‌شمار می‌رود، گفت: خوزستان سال گذشته در شاخص خرید و فروش اینترنتی و پشتیبانی از کسب‌وکار‌های خرد و خانگی رتبه دوم کشور را کسب کرد؛ به‌گونه‌ای که در این بازه زمانی ۴۹۵ هزار مرسوله تجاری از مبدا استان به سراسر کشور ارسال و بیش از ۹۸۳ هزار بسته اینترنتی نیز وارد خوزستان شده است.

مدیرکل پست خوزستان با اشاره به تحول دیجیتال و گذر از پست سنتی گفت: در حال حاضر تمامی مراحل پردازش، آماده‌سازی و رهسپاری روزانه ۳۰ هزار مرسوله پستی در استان به صورت کاملا هوشمند و بدون دخالت نیروی انسانی انجام می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین در راستای توانمندسازی تولیدکنندگان و رونق اقتصادی، تفاهم‌نامه‌ای با شرکت شهرک‌های صنعتی استان منعقد شده تا با استقرار دفاتر پستی در شهرک‌های صنعتی، زنجیره لجستیک و ارسال محصولات تسهیل شود.

حموله خاطرنشان کرد: شبکه پستی استان خوزستان در چارچوب قوانین اتحادیه جهانی پست، با تمامی کشور‌های عضو در تعامل پستی است و تنها با رژیم صهیونیستی هیچ‌گونه تبادل پستی ندارد.

وی تاکید کرد: هدف غایی پست استان افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های جامعه و تسهیل فرآیند اشتغال در بستر خدمات نوین ارتباطی است.

مدیرکل پست خوزستان با اشاره به نقش بی‌بدیل این مجموعه در دوران دفاع مقدس، گفت: در دوران جنگ تحمیلی علی‌رغم تخریب زیرساخت‌ها و تقدیم چهار شهید در مسیر ماموریت، خدمات پستی حتی برای یک ساعت متوقف نشد و امروز نیز این نهاد با ظرفیت حداکثری در حال خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با بیان اینکه خوزستان در سال‌های جنگ تحمیلی خط مقدم جبهه‌های نبرد بود، اظهار کرد: کارکنان پست استان خوزستان در طول سال‌های دفاع مقدس، با وجود شرایط دشوار و آسیب‌های جدی که به برخی ساختمان‌های این مجموعه وارد شد، لحظه‌ای از خدمت به مردم و رزمندگان غافل نشدند.

حموله خاطرنشان کرد: پایداری شبکه پستی در آن دوران، نمادی از تعهد و ایثار کارکنان این مجموعه است که حتی زیر آتش دشمن، جریان خدمت‌رسانی را زنده نگه داشتند؛ در این مسیر پر افتخار، چندین ساختمان نیز به طور کامل تخریب شد که همگی گواهی بر این ایستادگی است.

مدیرکل پست خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کنونی شبکه توزیع در این استان اشاره کرد و گفت: امروز شبکه پستی خوزستان با بهره‌گیری از توان لجستیکی مطلوب، یکی از ارکان مهم جابه‌جایی کالا در کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اکنون حدود ۵۰ دستگاه کامیون به صورت شبانه‌روزی در حال تردد از استان خوزستان به نقاط مختلف کشور هستند، تصریح کرد: این حجم از تردد، نشان‌دهنده جایگاه استراتژیک استان در زنجیره تامین و لجستیک کشور است.

حموله با اشاره به توان عملیاتی در بخش توزیع، افزود: بالغ بر ۳۰۰ نفر نیروی متخصص در بخش دولتی در قسمت توزیع پستی استان فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این ظرفیت دولتی، فعالیت اپراتور‌های خصوصی نیز توسعه یافته است تا خدمات پستی با سرعت و دقت بیشتری به دست هموطنان برسد.

مدیرکل پست خوزستان تاکید کرد: هدف اصلی ما حفظ آن روحیه جهادی دوران دفاع مقدس و تبدیل آن به بهره‌وری و خدمات‌رسانی هوشمند در عصر حاضر است تا بتوانیم رضایت حداکثری مردم را کسب کنیم.