رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور گفت: نهاده مورد نیاز صنعت دام و طیور تامین شده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در نشست خبری امروز شعار راهبردی امسال را هم‌افزایی برای ارتقای امنیت غذایی و تاب‌آوری ملی اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط حساس اقتصادی و ضرورت توجه به تامین امنیت غذایی، به‌ویژه در دوران بحران، وجود چالش‌های جدی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و کمبود نقدینگی ناشی از عملکرد شبکه بانکی، صنعت دام و طیور نیازمند تحول در تامین مالی و مدیریت زنجیره تامین است. از همین‌رو، محور اصلی برنامه‌های امسال نمایشگاه، بر موضوع تامین مالی، سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های جانبی نمایشگاه به‌صورت روزشمار تخصصی تدوین شده‌اند، افزود: روز اول به سلامت تغذیه و امنیت زیستی، روز دوم به فناوری و نوآوری، روز سوم به تجارت، تعاملات بین‌المللی و سرمایه‌گذاری و روز چهارم به کیفیت تولید و بهره‌وری اختصاص یافته است. از مشارکت‌کنندگان خواسته‌ایم تا با بهره‌گیری از این نام‌گذاری‌ها، دستاوردهای خود را در حوزه‌های هوشمندسازی، هوش مصنوعی، مکمل‌ها و کنسانتره‌ها ارائه دهند.

موافق قدیری با بیان اینکه ۵۰ شرکت دانش‌بنیان داخلی در نمایشگاه حضور خواهند داشت، گفت: امسال شاهد رشد ۷۵ درصدی مشارکت‌کنندگان داخلی و رشد ۱۰۰ درصدی در بخش خارجی بوده‌ایم که در شرایط تحریم‌های ظالمانه، نشان از پویایی و ظرفیت بالای این صنعت دارد. همچنین در اقدامی حمایتی، فضای نمایشگاهی به وسعت هزار مترمربع به‌صورت رایگان در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از حضور ۱۶ کشور در نمایشگاه امسال خبر داد و افزود: تسهیلگری برای حضور ۱۷ هیئت تجاری متشکل از ۱۰۳ نفر خارجی و ۲۸۰ نفر از مدیران کارخانه‌های خوراک دام و مرغداران سراسر کشور، از دیگر برنامه‌های راهبردی ما است.

این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت انتقال دانش و تربیت نیروی متخصص برای آینده صنعت دام و طیور بیان کرد: برگزاری ۱۰ پنل تخصصی و فراهم‌سازی شرایط برای تورهای بازدید دانشجویان و دانش‌آموزان دانشکده‌های کشاورزی، از اولویت‌های نمایشگاه است تا این صنعت بتواند از پتانسیل‌های علمی برای بهبود فرآیندهای تولید و بهره‌وری استفاده کند.

قدیری با تاکید بر لزوم عبور از رویکردهای سنتی در حل چالش‌های صنعت بیان کرد: در نمایشگاه امسال، برای تمامی زیرشاخه‌های صنعت دام و طیور، از جمله بخش ماشین‌آلات، پنل‌های تخصصی ویژه‌ای طراحی شده است که مدیریت آن‌ها بر عهده تشکل‌های تخصصی همان حوزه خواهد بود. هدف ما این است که با حضور مدیران دولتی، اساتید برجسته دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی، مسائل و چالش‌ها به صورت عمیق کالبدشکافی شده و به راهکارهای عملیاتی برسیم.

وی به اولین رویداد تخصصی نوآوری در صنعت دام و طیور اشاره کرد و گفت: این رویداد با هدف ایجاد پل ارتباطی میان صاحبان ایده، استارت‌آپ‌ها، محققان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی طراحی شده است. سال گذشته، بیش از ۳۰۰ طرح نوآورانه در یک رقابت فشرده ارزیابی شدند که در نهایت ۱۰ طرح برگزیده معرفی شدند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ادامه داد: تاکنون بیش از ۳۰ بانک در این پویش مشارکت فعال داشته‌اند. در نمایشگاه امسال، غرفه‌ها و برنامه‌های ویژه‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌های اصلی کشور تدارک دیده شده است تا مسائل و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان به‌طور مستقیم با نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح و بررسی شود.

به گفته وی، کمبود نقدینگی، محدودیت در خرید نهاده‌های دامی و کندی روند ترخیص کالا از جمله مشکلات موجود در مسیر به شمار می رود و به نظر می رسد شبکه بانکی باید نقش موثرتری در تامین مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان ایفا کند.

موافق قدیری با بیان اینکه نهاده‌ های دامی و خوراک دام از کالاهای راهبردی و مرتبط با امنیت غذایی هستند، افزود: موضوع تامین نهاده تنها به ایران محدود نمی‌ شود بلکه در کشورهای دیگر، از جمله آمریکا نیز خوراک دام کالایی راهبردی و امنیتی است.

موافق قدیری با اشاره به تامین بخشی از نهاده ها از بنادر شمالی بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی در بنادر جنوبی، بخشی از مشکلات در روند تخلیه کالا قابل پیش‌بینی بود و دستگاه‌های متولی همچون گمرک و وزارت جهادکشاورزی باید سرعت عمل بیشتری در صدور مجوزها و ترخیص نهاده ها داشته باشند.

موافق قدیری یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان زنجیره تامین را تامین مالی دانست و گفت: واردکنندگان نهاده‌های دامی با این مسئله روبرو هستند که کالا را وارد کرده و در بندر آماده ترخیص دارند اما به دلیل کمبود نقدینگی در حلقه‌ های بعدی زنجیره، خریدار کافی برای آن وجود ندارد.

گفتنی است بیست و پنجمین نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان از ۲۶ مهر فعالیت خود را آغاز می کند، در نمایشگاه امسال ۱۶ کشور از چین، آلمان، اسپانیا، هلند، هند، دانمارک، روسیه، قزاقستان، ایتالیا، آرژانتین، ترکیه، اوکراین، عمان، امارات متحده عربی، مالزی و برزیل حضور خواهند داشت.