مدیرکل صدا وسیمای گیلان درپیامی درگذشت آیت ا.. قربانی نماینده سابق ولی فقیه در گیلان را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تسلیت دکتر تقی ربانی مدیر کل صدا و سیمای گیلان به این شرح است:بسم‌الله الرحمن الرحیمإِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَدرگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، از روحانیون باسابقه و چهره‌های شناخته‌شده دینی و سیاسی استان گیلان، موجب تأثر و اندوه شد.آن مرحوم در طول سالیان متمادی، در عرصه‌های مختلف دینی، علمی و اجتماعی حضور داشت و با پذیرش مسئولیت‌هایی همچون نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و لاهیجان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در مجلس خبرگان رهبری، عمر خویش را در مسیر انجام مسئولیت‌های دینی و خدمت به مردم سپری کرد.آن مرحوم عمری را به تلاش و کوشش در مسیر علم و دانش و خدمت در سنگر نماز جمعه گذراند. این سال‌ها فعالیت و حضور در مسئولیت‌های گوناگون، بخشی از پیشینه دینی و اجتماعی استان گیلان را تشکیل می‌دهد.اینجانب درگذشت این عالم گرانقدر را به خانواده محترم، بستگان، شاگردان و علاقه‌مندان ایشان و جامعه روحانیت استان گیلان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

منبع : خبرگزاری صداوسیما