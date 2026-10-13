باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - اکبرلو، مسئول حقوقی فدراسیون دوومیدانی، در واکنش به ادعاهای فرزانه فصیحی درباره مطالبات مالی خود اظهار داشت: مبلغ ۲۱ هزار یورویی مطرح‌شده باید با ارائه اسناد و مدارک معتبر مشخص شود تا امکان بررسی دقیق آن وجود داشته باشد.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی فدراسیون از این ورزشکار گفت: هزینه اردوهای صربستان و ایتالیا، کمک‌هزینه‌ها و تجهیزات ورزشی از سوی فدراسیون پرداخت شده است.

اکبرلو درباره فاکتورهای مربوط به سفر ترکیه نیز اظهار داشت: نسبت به برخی هزینه‌های اعلام‌شده، از جمله مخارج سفر، هتل، غذا و خرید سیگار، اعتراض وجود دارد؛ چراکه لزوماً نمی‌توان همه این هزینه‌ها را مرتبط با اردوهای ورزشی دانست.

مسئول حقوقی فدراسیون دوومیدانی تأکید کرد: اگر مطالباتی از سوی این ورزشکار باقی مانده است، باید مدارک معتبر ارائه شود تا موضوع از سوی فدراسیون بررسی شود.

وی در پایان با اشاره به بازتاب رسانه‌ای این اختلاف مالی گفت: بهتر است چنین موضوعاتی از مسیر مستند و قانونی پیگیری شود و اختلاف‌های مالی به حاشیه و جنجال در فضای مجازی و رسانه‌ها تبدیل نشود. همچنین نباید این حواشی موجب نادیده گرفته شدن زحمات ورزشکاران و مدال‌آوران شود.