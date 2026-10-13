مسئول حقوقی فدراسیون دوومیدانی در واکنش به ادعا‌های فرزانه فصیحی، با اشاره به پرداخت هزینه اردو‌ها و تجهیزات ورزشی، خواستار ارائه مدارک معتبر برای بررسی مطالبات احتمالی این ورزشکار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - اکبرلو، مسئول حقوقی فدراسیون دوومیدانی، در واکنش به ادعاهای فرزانه فصیحی درباره مطالبات مالی خود اظهار داشت: مبلغ ۲۱ هزار یورویی مطرح‌شده باید با ارائه اسناد و مدارک معتبر مشخص شود تا امکان بررسی دقیق آن وجود داشته باشد.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی فدراسیون از این ورزشکار گفت: هزینه اردوهای صربستان و ایتالیا، کمک‌هزینه‌ها و تجهیزات ورزشی از سوی فدراسیون پرداخت شده است.

اکبرلو درباره فاکتورهای مربوط به سفر ترکیه نیز اظهار داشت: نسبت به برخی هزینه‌های اعلام‌شده، از جمله مخارج سفر، هتل، غذا و خرید سیگار، اعتراض وجود دارد؛ چراکه لزوماً نمی‌توان همه این هزینه‌ها را مرتبط با اردوهای ورزشی دانست.

مسئول حقوقی فدراسیون دوومیدانی تأکید کرد: اگر مطالباتی از سوی این ورزشکار باقی مانده است، باید مدارک معتبر ارائه شود تا موضوع از سوی فدراسیون بررسی شود.

وی در پایان با اشاره به بازتاب رسانه‌ای این اختلاف مالی گفت: بهتر است چنین موضوعاتی از مسیر مستند و قانونی پیگیری شود و اختلاف‌های مالی به حاشیه و جنجال در فضای مجازی و رسانه‌ها تبدیل نشود. همچنین نباید این حواشی موجب نادیده گرفته شدن زحمات ورزشکاران و مدال‌آوران شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دومیدانی ، وزارت وزارت ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
بیانیه جامعه کشتی در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم صهیونسیتی
هاشمی:۵۰ میلیارد برای VAR و ۲۰ میلیارد برای تیم امید پرداخت کرده‌ایم
برد شیرین خارج از خانه قشقایی در تهران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گالاتاسرای ۱ - ۴ بارسلونا/ بارسا کامبکی تماشایی در استانبول خلق کرد + فیلم
یک مدال طلا و دو برنز دستاورد ایران در پنج وزن نخست کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان
آرسنال ۳ - ۰ لیل/ توپچی‌ها در ۸ دقیقه طوفان بپا کردند + فیلم
اتلتیکو مادرید ۲ - ۰ منچستر یونایتد/ تیم مایکل کریک همچنان بر مدار باخت + فیلم
وایکینگ ۳ - ۳ بایرن مونیخ/ باواریایی‌ها در نروژ زمین گیر شدند
اینترمیلان۳ - ۴ کلوب بروژ/ ترسولدی در جوزپه مه آتزا افعی‌ها را ناک اوت کرد
ویارئال۳ - ۱ ناپولی/ زیردریایی‌های زرد نسخه ناپلی‌ها را پیچیدند
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ یورش سرخ‌پوشان به صدر جدول
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
کریکت ایران با حمایت پاکستان توسعه می‌یابد
آخرین اخبار
قلعه‌نویی: عملکرد تیم ملی در جام ملت‌های آسیا بهتر از دوره‌های قبل خواهد بود
دیدار رؤسای فدراسیون‌های کشتی، نابینایان و موی‌تای با وزیر ورزش و جوانان
درخشش داوران کاراته ایرانی در آزمون‌های جهانی؛ سوت داوری ایران در رقابت‌های جهانی لهستان
پیام وزارت ورزش و جوانان به جامعه ورزش نابینایان و کم‌بینایان
ورود VAR به فوتبال بانوان؛ گامی در مسیر ارتقای کیفیت لیگ برتر
۶ رویداد ملی بولینگ و بیلیارد در هفته تربیت بدنی برگزار می‌شود
کریکت ایران با حمایت پاکستان توسعه می‌یابد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ یورش سرخ‌پوشان به صدر جدول
یک مدال طلا و دو برنز دستاورد ایران در پنج وزن نخست کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان
ویارئال۳ - ۱ ناپولی/ زیردریایی‌های زرد نسخه ناپلی‌ها را پیچیدند
گالاتاسرای ۱ - ۴ بارسلونا/ بارسا کامبکی تماشایی در استانبول خلق کرد + فیلم
اتلتیکو مادرید ۲ - ۰ منچستر یونایتد/ تیم مایکل کریک همچنان بر مدار باخت + فیلم
اینترمیلان۳ - ۴ کلوب بروژ/ ترسولدی در جوزپه مه آتزا افعی‌ها را ناک اوت کرد
آرسنال ۳ - ۰ لیل/ توپچی‌ها در ۸ دقیقه طوفان بپا کردند + فیلم
وایکینگ ۳ - ۳ بایرن مونیخ/ باواریایی‌ها در نروژ زمین گیر شدند
بازی‌های «آشوریان» بعد از ۲۰ سال احیا می‌شود
استقلال در سکوت رسانه‌ای به دنبال تمدید قرارداد‌ها
احمدی در آستانه بازگشت به ترکیب استقلال؛ اعتماد بختیاری‌زاده به ماشاریپوف
استقلال با تمام قوا مقابل گل‌گهر؛ بختیاری‌زاده در انتظار یک برد دیگر
اکبرلو: طلب ۲۱ هزار یورویی فصیحی باید با اسناد معتبر مشخص شود + فیلم
حدادی: از عملکرد دوومیدانی در بازی‌های آسیایی راضی نیستم؛ برای دوره بعد ۱۵ مدال می‌خواهیم+فیلم