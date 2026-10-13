باشگاه خبرنگاران جوان- رضا پارسایی دادستان عمومی و انقلاب امیدیه گفت:در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر عرضه غیرقانونی دارو‌های اعتیادآور و روان‌گردان، دستور قضایی برای بازرسی از واحد‌های مشکوک صادر شد.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی و بازرسی مشترک توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس اماکن، تخلف این دو واحد صنفی محرز و مقادیر قابل‌توجهی قرص و شربت متادون به همراه قرص و کپسول ترامادول کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب امیدیه تصریح کرد: این واحد‌های صنفی فاقد هرگونه مجوز قانونی برای خرید، نگهداری و فروش دارو‌های شیمیایی بودند و در حال حاضر پرونده متهمان در شعبه ویژه دادسرای شهرستان در دست رسیدگی است.

پارسایی ضمن تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با توزیع‌کنندگان دارو‌های غیرمجاز و مواد مخدر از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این حوزه، مراتب را سریعاً به مراجع قضایی یا انتظامی شهرستان گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.