باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در این دیدار صمیمانه که با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان، نماینده بیمارستان شهید مطهری ارومیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اصحاب رسانه در منزل این پرستار برگزار شد، ضمن ابلاغ سلام گرم استاندار آذربایجان غربی، گفت: پرستاری حرفه‌ای آمیخته با سختی، صبر و ازخودگذشتگی است و بدون تردید بانوان پرستار ما این روحیه مقاومت و استقامت را از اسوه صبر و ایثار حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها به ارث برده‌اند.

وی با گرامیداشت یاد و نام شهدای گلگون‌کفن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تصریح کرد: شهدا ناظر و حیّ حاضر هستند و برکت وجود خانواده‌های معظم آنان همواره گره‌گشای امور است و تجلیل از ایثارگرانی که علاوه بر پیشتازی در خط مقدم درمان و سلامت، مدال افتخار همسری و فرزندی شهید را نیز بر سینه دارند که رسالت و افتخاری بزرگ برای همه مسئولان است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با اشاره به اشراف دستگاه‌های اجرایی بر مطالبات و دشواری‌های جامعه پرستاری افزود: ما کاملاً در جریان دغدغه‌ها و مسائل معیشتی و صنفی پرستاران شریف هستیم و بر خود وظیفه دانستیم پیش از فرارسیدن روز پرستار و پیش از ورود به رویدادهای فشرده ملی، خدمت این عزیزان برسیم تا با دعای خیر خانواده‌های شهدا و تجدید روحیه از همت والای این سپیدپوشان مسیر خدمت‌رسانی را با قوتی دوچندان ادامه دهیم.

گفتنی است؛ ثریا مرادی پرستار متعهد و باسابقه‌ی بیمارستان شهید مطهری ارومیه دارای یک فرزند و از چهره‌های برجسته ایثار و درمان است که پدر والامقامشان شهید یاراحمد مرادی در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان به فیض شهادت نائل آمد و همسر گرانقدرش، شهید کریم اختیاری نیز در سال ۱۳۹۱ در منطقه عملیاتی دشت وزینه سردشت در راه دفاع از امنیت پایدار مرزهای میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت رسید.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از زحمات شبانه‌روزی، روحیه ایثارگرانه و مطالبات دلسوزانه و حرفه‌ای این بانوی فداکار در عرصه درمان و صیانت از آرمان‌های شهدا تجلیل شد.