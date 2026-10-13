فرمانده انتظامی مرودشت گفت: زنی که مرد ۶۰ ساله را خفه کرده و جسدش را در چاه انداخته بود، دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: در نوزدهم مهرماه و در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مفقودی مردی ۶۰ ساله در حوزه پاسگاه تخت جمشید، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی و ماموران پاسگاه تخت جمشید قرار گرفت.

او تصریح کرد: ماموران انتظامی پس از انجام تحقیقات میدانی و نامحسوس و بررسی دوربین‌های مداربسته مطلع شدند که فرد مفقودی توسط خانمی به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد: کارآگاهان سریعا با هماهنگی قضایی موفق شدند خانم مذکور را در یکی از روستا‌های این شهرستان شناسایی و او را در منزلش دستگیر کنند.

سرهنگ مردانی بیان کرد: در بازجویی تکمیلی، قاتل ۵۰ ساله اقرار کرد که به علت اختلافات شخصی پس از بستن دست و پا و سر و صورت مرد ۶۰ ساله، او را خفه کرده (به قتل رسانده) و سپس درون چاهی در حیاط منزل انداختم.

فرمانده انتظامی مرودشت اضافه کرد: قاتل برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس