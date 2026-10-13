باشگاه خبرنگاران جوان- محمدهادی کاویانی مدیر مؤسسه سینمایی کرمانشاه امروز در نشست خبری از راه‌اندازی یک مدرسه سینمایی با رویکردی متفاوت در حوزه آموزش و پرورش استعداد‌های سینمایی خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه با رویکردی مستقل و غیردولتی فعالیت می‌کند و هدف آن، شناسایی استعدادها، آموزش عملی و فراهم کردن مسیر ورود هنرجویان به عرصه حرفه‌ای سینماست.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت در حوزه فرهنگ و سینما عنوان کرد: برای من فرصتی ارزشمند است که به‌عنوان یک کرمانشاهی بتوانم در زمینه سینما، آموزش فیلم‌سازی و توسعه فرهنگ فعالیت کنم. این جایگاه را فرصتی برای خدمت به شهر خود می‌دانم و معتقدم هر فرد باید به اندازه توان خود برای جامعه و زادگاهش کاری انجام دهد.

کاویانی افزود: این پروژه با رویکردی خصوصی و مستقل شکل گرفته است و تلاش داریم با استفاده از تجربه‌های چندین سال فعالیت در سینما، شیوه‌ای متفاوت برای آموزش علاقه‌مندان طراحی کنیم؛ شیوه‌ای که تنها به حضور در کلاس و دریافت آموزش نظری محدود نباشد، بلکه هنرجو از ابتدای مسیر تا تجربه ساخت اثر، در فضای واقعی سینما قرار بگیرد.

مدیر مؤسسه سینمایی کرمانشاه با اشاره به تفاوت رویکرد این مجموعه با آموزشگاه‌های مرسوم گفت: هدف ما صرفاً ایجاد یک مکان آموزشی نیست که هنرجو وارد آن شود، چند درس بیاموزد و از آن خارج شود. می‌خواهیم بستری فراهم کنیم که علاقه‌مندان از زمان ورود به مجموعه، به‌صورت پیوسته با جهان سینما در ارتباط باشند و مسیر آموزش و تجربه را طی کنند.

وی با بیان اینکه طراحی این شیوه آموزشی بر پایه تجربه عملی در سینما انجام شده است، افزود: از حدود ۱۶ یا ۱۷ سالگی به‌صورت تجربی وارد فضای سینما شدم و در سال‌های گذشته تلاش کردم تجربه‌های خود را به سرمایه‌ای برای طراحی یک الگوی آموزشی متفاوت تبدیل کنم.

کاویانی افزود: یکی از نیاز‌های اصلی، فراهم کردن فضایی متناسب با این تفکر بود؛ فضایی که هم جذابیت بصری داشته باشد و هم با هویت شهر کرمانشاه پیوند برقرار کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم نخستین گام این پروژه را در کرمانشاه و با همراهی مجموعه‌های فرهنگی شهر برداریم.

وی با تأکید بر اینکه این طرح به معنای نادیده گرفتن فعالیت آموزشگاه‌های موجود نیست، عنوان کرد: مؤسسات آموزشی فعال در استان زحمات ارزشمندی می‌کشند و برنامه داریم همکاری‌های گسترده‌ای با آنها داشته باشیم. در عین حال، تجربه سینمایی ما باعث شده است به دنبال ایجاد مسیری باشیم که آموزش نظری را با تمرین، تجربه و فعالیت عملی پیوند دهد.

کاویانی با تشریح شیوه فعالیت مدرسه سینمایی کرمانشاه عنوان کرد: این مدرسه به یک ساختمان یا فضای ثابت وابسته نیست و قرار نیست تمام آموزش‌ها در کلاس برگزار شود. پلتفرم آموزشی مجموعه، نقشه راه و مسیر پیشرفت هنرجویان را مشخص می‌کند و آموزش متناسب با نیاز و سطح هر گروه پیش می‌رود.

وی افزود: ممکن است گروهی از هنرجویان که در ابتدای مسیر فیلمنامه‌نویسی هستند، برنامه آموزشی متفاوتی از گروهی داشته باشند که تجربه بیشتری دارند. بنابراین، برای هر گروه متناسب با توانایی‌ها، میزان آگاهی و نیاز‌های آموزشی آنها برنامه مشخصی تعریف می‌شود.

مدیر مؤسسه سینمایی کرمانشاه افزود: بخشی از آموزش ممکن است در یک فضای فرهنگی، بخشی در کوچه و خیابان، بخشی در پارک و حتی بخشی داخل یک خودرو انجام شود؛ زیرا قرار است هنرجو موقعیت‌هایی را تجربه کند که یک کارگردان، بازیگر یا دیگر عوامل سینما در جریان تولید یک اثر با آن مواجه می‌شوند.

وی با بیان اینکه پلتفرم آموزشی این مجموعه هنوز در حال تکمیل است، گفت: جزئیات کامل مسیر آموزشی در فرصت مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما یکی از برنامه‌های اصلی ما برگزاری فراخوان‌های استعدادیابی با کمک اصحاب رسانه است تا افراد علاقه‌مند از نقاط مختلف بتوانند برای حضور در این مسیر اعلام آمادگی کنند.

ظرفیت آموزش ۴۵۰ هنرجو در هر دوره سه‌ماهه

کاویانی با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه بیان کرد: دوره‌های آموزشی به‌صورت سه‌ماهه طراحی شده‌اند و برای هر دوره، در مجموع رشته‌های مختلف، ظرفیت پذیرش حدود ۴۵۰ هنرجو در نظر گرفته شده است.

وی افزود: هدف این است که در تمام رشته‌های سینمایی، از جمله بازیگری، فیلمنامه‌نویسی، فیلم‌برداری و کارگردانی، هنرجو داشته باشیم و در کنار آموزش حرفه‌ای، استعداد‌های افراد نیز شناسایی شود.

مدیر مؤسسه سینمایی کرمانشاه با تأکید بر اهمیت استعدادیابی عنوان کرد: گاهی فردی در جزئیات‌نگری و به خاطر سپردن موضوعات توانایی ویژه‌ای دارد و همین ویژگی می‌تواند زمینه فعالیت او در یکی از بخش‌های تخصصی سینما را فراهم کند. بنابراین، قرار نیست همه افراد مسیر یکسانی را طی کنند؛ بلکه تلاش می‌کنیم توانایی‌های هر فرد را شناسایی و مسیر مناسب را برای او تعریف کنیم.

وی افزود: هدف نهایی این است که هنرجو در طول دوره رها نشود و اعضای گروه‌ها در کنار یکدیگر رشد کنند، تجربه به دست آورند و در نهایت محصول مشترک تلاش خود را تولید کنند.

کاویانی گفت: امیدواریم با فراهم شدن شرایط و حمایت‌های لازم، در پایان هر دوره سالانه، آثار تولیدشده توسط هنرجویان در پلتفرم‌های رسمی کشور به نمایش درآید. هدف این است که هنرجو از مرحله اعلام آمادگی و آموزش، تا تجربه ساخت یک اثر قابل نمایش عمومی پیش برود و مسیر ورود به بازار کار را تجربه کند.

مدیر مؤسسه سینمایی کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو اظهار کرد: از برنامه‌های نزدیک مجموعه، برگزاری نشست‌های سینمایی و ایجاد فضایی برای نمایش هفتگی فیلم در کرمانشاه است که برای تحقق آن با مدیران و فعالان فرهنگی گفت‌و‌گو خواهیم کرد.

وی افزود: تلاش داریم اطلاع‌رسانی درباره فراخوان‌های استعدادیابی و برنامه‌های آموزشی را به‌تدریج آغاز کنیم تا علاقه‌مندان بتوانند با آگاهی از مسیر فعالیت مجموعه، برای حضور در آن اقدام کنند.

کاویانی با اشاره به ضرورت همکاری اصحاب رسانه تأکید کرد: همراهی رسانه‌ها می‌تواند در شناسایی استعداد‌ها و معرفی این فرصت آموزشی نقش مهمی داشته باشد. هر اندازه مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و علاقه‌مندان بیشتر شود، امکان تحقق اهداف این پروژه نیز افزایش پیدا می‌کند.

حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدرسه سینمایی

مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز در این نشست با استقبال از راه‌اندازی این مجموعه اظهار کرد: کشف و پرورش استعداد‌های علاقه‌مند به سینما از نیاز‌های اساسی استان است و شکل‌گیری چنین مجموعه‌ای می‌تواند به شناسایی و حمایت از نیرو‌های مستعد کمک کند.

وی با اشاره به وجود هنرمندان توانمند در کرمانشاه افزود: استان از ظرفیت‌های خوبی در حوزه سینما برخوردار است، اما برخی هنرمندان برای ورود به عرصه حرفه‌ای و بهره‌مندی از فرصت‌های تولید و فعالیت در سینما با محدودیت‌هایی مواجه‌اند. ایجاد چنین بستری می‌تواند به رفع بخشی از این موانع کمک کند.

تیموری با بیان اینکه سینما هنری ماندگار و اثرگذار است، عنوان کرد: امروز علاقه به فعالیت در حوزه سینما افزایش یافته و خانواده‌ها نیز توجه بیشتری به این عرصه دارند. در کنار اهمیت فرهنگی و هنری، فعالیت حرفه‌ای در سینما می‌تواند زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی را نیز فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت هنرستان‌های هنر‌های زیبای دختران و پسران استان گفت: در این هنرستان‌ها رشته سینما تدریس می‌شود و می‌توان از ظرفیت آنها برای همکاری با مدرسه سینمایی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای هنرجویان استفاده کرد.

وی عنوان کرد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از این رویداد هنری حمایت می‌کند و آمادگی دارد در صورت نیاز، از ظرفیت هنرمندان، آموزشگاه‌ها و مؤسسات سینمایی استان برای پیشبرد برنامه‌ها استفاده شود.

تیموری همچنین بر ضرورت استفاده از توان هنرمندان در رشته‌های مختلف، به‌ویژه سینما، تأکید کرد و گفت: امیدواریم این مجموعه بتواند در معرفی و ماندگاری ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کرمانشاه نقش مؤثری ایفا کند.

وی عنوان کرد: هدف ما این نیست که ادعا کنیم تمام مشکلات سینمای استان را حل خواهیم کرد، بلکه تلاش داریم موانعی را که در مسیر آموزش و ورود به عرصه فیلم‌سازی تجربه کرده‌ایم، شناسایی کنیم و بستری فراهم آوریم تا نسل آینده سینماگران با مشکلات کمتری روبه‌رو شود و بتواند از آموزش باکیفیت، تجربه عملی و حمایت لازم برای ساخت نخستین آثار خود بهره‌مند شود.