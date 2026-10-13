مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانش فیروزه ابراز امیدواری کرد شرکت سازه پوشش ماموت بتواند از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای توسعه فعالیت‌های خود استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرستو ابوالقاسمی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانش فیروزه، با اشاره به عرضه اولیه شرکت سازه پوشش ماموت در بازار سرمایه گفت: این شرکت امروز به‌عنوان نخستین نماینده گروه ماموت با نماد فساپ وارد بازار سرمایه شد و امیدواریم با حضور آن در این بازار، زمینه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد فراهم شود.

او افزود: امیدواریم شرکت سازه پوشش ماموت بتواند در آینده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی، توسعه فعالیت‌ها و رشد خود بهره‌مند شود.

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانش فیروزه با اشاره به نقش این مجموعه در فرآیند پذیرش و عرضه شرکت سازه پوشش ماموت اظهار کرد: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانش فیروزه به‌عنوان مشاور پذیرش و عرضه، در این فرآیند تلاش کرد موانع پیش‌روی شرکت را برطرف و بستر‌های لازم را برای ورود آن به بازار سرمایه فراهم کند.

ابوالقاسمی ادامه داد: آماده‌سازی شرکت‌ها برای عرضه اولیه مستلزم ایجاد اصلاحات و بهبود‌هایی در حوزه‌های ساختاری، حاکمیت شرکتی، ساختار مالی و ترکیب سهامداری است. 

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برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، شرکت ماموت
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