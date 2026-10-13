باشگاه خبرنگاران جوان - سعدی نقشبندی در نشست هماهنگی اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بخش کشاورزی استان از ظرفیت‌های انسانی متخصص و توانمندی برخوردار است و استفاده صحیح از دانش، تجربه و توان کارشناسی این نیروها می‌تواند زمینه ارتقای عملکرد این بخش و بهبود جایگاه کردستان در عرصه تولید را فراهم کند.

وی افزود: تحقق اهداف توسعه‌ای کشاورزی نیازمند بهره‌گیری از دانش روز، فناوری‌های نوین، برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات دقیق و تقویت تعامل میان مجموعه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر ضرورت مردم‌محوری در اجرای برنامه‌های این بخش بیان کرد: تسهیل امور مردم، جلب مشارکت بهره‌برداران و افزایش رضایتمندی آنان باید در اولویت ارائه خدمات قرار گیرد و این رویکرد در فرایند صدور شناسنامه واحدهای بهره‌برداری و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی نیز مورد توجه باشد.

نقشبندی ادامه داد: شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی علاوه بر سامان‌دهی اطلاعات واحدهای تولیدی و بهره‌برداران، به افزایش شفافیت در فرایند تولید، بهبود قابلیت رهگیری محصولات، ارتقای نظارت بر زنجیره تولید و عرضه و تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان کمک می‌کند.

وی با اشاره به الزامات قانونی اجرای این طرح گفت: بر اساس قانون، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق‌های اصناف کشاورزی باید در کنار سازمان جهاد کشاورزی مشارکت فعالی در اجرای فرایند شناسنامه‌دار کردن محصولات داشته باشند و اقدامات مربوط از طریق سامانه «یکتا» متصل به درگاه ملی مجوزها انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر اهمیت اطلاعات مکان‌محور در مدیریت بخش کشاورزی افزود: دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز از واحدهای بهره‌برداری و اراضی کشاورزی، امکان برنامه‌ریزی بهتر، تسهیل ارائه خدمات، کاهش مراجعات غیرضروری و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را فراهم می‌کند.

نقشبندی یادآور شد: با اتکا به اطلاعات ثبت‌شده و داده‌های موجود، در بسیاری از موارد می‌توان امور مربوط به بهره‌برداران را بدون نیاز به حضور میدانی پیگیری کرد و بازدیدهای حضوری را به موارد ضروری و استثنایی اختصاص داد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و داده‌های مکان‌محور، ضمن تسریع در انجام امور و ارتقای کیفیت خدمات، از موازی‌کاری، اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به کشاورزان و بهره‌برداران جلوگیری می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و فناوری‌های نوین، از الزامات اجرای مؤثر طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی و حرکت به سوی مدیریت هوشمند و کارآمد در این بخش است.