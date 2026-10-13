نماینده مجلس گفت: پروژه فرودگاه امام به حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز آن از طریق مولدسازی تأمین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید منان رئیسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان قم گفت: با وجود مشکلات تأمین مالی و شرایط اقتصادی کشور، حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی در سایت شهید رئیسی در حال اجراست و بخش قابل توجهی از تأمین مالی این پروژه‌ها با همکاری بانک مسکن انجام شده است.

وی اظهار کرد: همکاری بانک مسکن در تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن نسبت به بسیاری از بانک‌های دیگر چشمگیر بوده است و به همین دلیل لازم دانستم از تلاش‌های مجموعه مدیریتی و کارکنان این بانک قدردانی کنم.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان قم افزود: با وجود مشکلات موجود در تأمین مالی پروژه‌ها و شرایط اقتصادی کشور در یک سال اخیر، به همت مجموعه اجرایی استان و همکاری مناسب بانک‌های استان، به‌ویژه بانک مسکن، پروژه‌های مسکونی با روند مطلوبی پیش رفته‌اند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی در سایت شهید رئیسی قم تصریح کرد: احداث چنین مجموعه‌ای در بازه زمانی سه تا چهار سال، با توجه به مقیاس جمعیتی آن، اقدامی قابل توجه است؛ چراکه این تعداد واحد مسکونی می‌تواند جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در خود جای دهد و از نظر مقیاس، با جمعیت برخی مراکز استان‌ها قابل مقایسه است.

رئیسی با تأکید بر نقش بانک مسکن در پیشبرد این طرح‌ها گفت: بخش قابل توجهی از تأمین مالی پروژه‌های سایت شهید رئیسی با همکاری بانک مسکن انجام شده است. البته سایر بانک‌ها نیز در این زمینه همکاری داشته‌اند که از همه آنها قدردانی می‌کنیم.

وی در ادامه به اجرای قانون جوانی جمعیت و واگذاری زمین به متقاضیان اشاره کرد و گفت: در استان قم تاکنون برای حدود ۱۵ هزار متقاضی زمین در قالب طرح جوانی جمعیت، تخصیص زمین انجام شده و قراردادهای واگذاری نیز به متقاضیان ارائه شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عملکرد استان قم در این بخش با میانگین کشوری تفاوت قابل توجهی دارد، اظهار کرد: در سطح کشور بیش از ۸۰۰ هزار نفر برای دریافت زمین ثبت‌نام کرده‌اند، اما تعداد زمین‌های واگذارشده کمتر از ۲۰۰ هزار مورد است؛ در حالی که در استان قم بیش از ۶۰ درصد متقاضیان تعیین تکلیف شده‌اند و بخش قابل توجهی از اراضی نیز در مراحل آماده‌سازی و تحویل قرار دارد.

رئیسی با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی استان قم بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و شرایط انقباضی اقتصاد کشور، تلاش شده است از طریق مولدسازی دارایی‌ها و ایجاد منابع مالی جدید، پروژه‌های عمرانی استان با قدرت ادامه پیدا کنند.

وی درباره تأمین مالی پروژه فرودگاه قم نیز گفت: این پروژه به حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز آن از طریق مولدسازی تأمین شده است.

بهنام‌جو، استاندار قم با تأکید بر کارآمدی تیم اجرایی بانک مسکن در این استان گفت: الحمدلله بانک مسکن در استان قم کارنامه عالی و بسیار موفقی دارد و ما شاهد یک تیم پرتوان و پرتلاش هستیم.

وی افزود: پروژه‌های نهضت ملی در استان از پیشرفت فیزیکی بالای ۹۷ درصد برخوردارند که این خود گویای اهتمام جدی بانک است. در واقع، آرامش خاصی در استان در خصوص پروژه‌های مسکن حاکم است که مدیون همکاران پرتلاش بانک مسکن در شعب استان هستیم.

استاندار قم همچنین به سایت ۲۹ هزار واحدی «شهید رئیسی» اشاره کرد و افزود: این سایت پر از امکانات است؛ به طوری که علاوه بر ساخت و سازِ باکیفیت واحدها، زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی خوبی نیز برای مردم پیش‌بینی شده است.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مرحله کارهای پایانی پروژه‌ها هستیم و امیدواریم با همدلی و همفکری موجود بین دولت و بانک مسکن، شاهد بهره‌برداری نهایی از این پروژه‌ها باشیم.