استاندار گیلان با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد،گفت: رسانه ها در زمینه اطلاع رسانی به موقع و درست در مدیریت بحران ها کوشا باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در جلسه ستاد مدیریت بحران گیلان اظهار کرد : صرفه جویی انرژی در نیمه دوم سال باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه از لحاظ شبکه گاز هیچ مشکلی نداریم و با صرفه جویی قطعی تا پایان سال نخواهیم داشت، گفت: شرایط خوشبختانه نسبت به سال گذشته شرایط ایده آلی است.

وی با اشاره به اینکه اگر ۱۰درصد صرفه جویی انجام شود و میزان گاز مصرفی یک یا دو درجه کمتر شود ، افزود: نه تنها خاموشی و قطعی نخواهیم داشت بلکه به استانهای همجوار نیز کمک خواهیم کرد.

حق شناس به پوشش های لباس اشاره و تصریح کرد : اگر پوشش های هر فصولی رعایت شود قطعی در هیچ یک از انرژی نخواهیم داشت.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد، افزود : اکثرا ما در حال اصراف در مصرف انرژی هستیم.

وی به ناترازی برق در گیلان اشاره و اظهار داشت : با وجود جنگ تحمیلی قطعی کمتری نسبت به قبل در نیمه نخست امسال شاهد بودیم.

حق شناس با تاکید بر اینکه شبکه های گازدرگیلان هوشمند سازی شود ، تصریح کرد : با توجه به بارش های بالا در گیلان مصرف گاز در نیمه دوم سال بیشتر است، با صرفه جویی می توانیم این حوزه را بدون دغدغه مدیریت کنیم.

استاندار گیلان اظهار داشت : رسانه ها در اطلاع رسانی دقیق ،درست و به موقع در بحران ها فعال باشند.

در این نشست هر یک از اعضا موانع و پیشنهادات مدیریت بحران در گیلان را بیان کردند.