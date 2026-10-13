تیم فوتبال استقلال برای بازی با گل گهر در لیگ برتر تمامی نفرات خود را در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر روز دوشنبه ۲۷ مهر به مصاف گل‌گهر سیرجان خواهد رفت؛ دیداری که آبی‌پوشان پس از کسب پیروزی مقابل الغرافه قطر در لیگ نخبگان آسیا، با انگیزه زیادی برای کسب سه امتیاز آن آماده می‌شوند.

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، در فاصله کوتاه بین مسابقات آسیایی و لیگ برتر باید شرایط بازیکنان خود را از نظر آمادگی بدنی و فنی بررسی کند تا تیمش با بهترین ترکیب ممکن برابر نماینده سیرجان قرار بگیرد.

استقلال در شرایطی خود را برای این مسابقه آماده می‌کند که فشردگی برنامه بازی‌ها و فاصله کم میان دیدار‌های لیگ نخبگان آسیا و لیگ برتر، مدیریت شرایط بدنی بازیکنان را به یکی از اولویت‌های کادر فنی تبدیل کرده است. آبی‌پوشان امیدوارند با ادامه روند نتیجه‌گیری خود، برابر گل‌گهر نیز به پیروزی برسند و امتیاز‌های مهمی در جدول لیگ برتر کسب کنند.