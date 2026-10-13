سخنگوی اورژانس استان تهران شماره خطوط جایگزین اورژانس در شرایط اضطراری را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: اورژانس استان تهران افتخار خدمتگذاری به شما مردم شریف در هر شرایطی را داشته و از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد. 

به گفته وی شهروندان عزیز در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ می‌توانند از طریق شماره‌های زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل نمایند:

46015981

46015619

46015948

46015734

46015732

46015873

46015613

‌46015703

46015648

44896391

44891399

44891525

44896345

44896376

44896389

تبریزی تاکید کرد: اورژانس استان تهران به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان است.

منبع: اورژانس تهران 

برچسب ها: اورژانس 115 ، اورژانس
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