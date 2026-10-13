سخنگوی اورژانس استان تهران شماره خطوط جایگزین اورژانس در شرایط اضطراری را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: اورژانس استان تهران افتخار خدمتگذاری به شما مردم شریف در هر شرایطی را داشته و از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.
به گفته وی شهروندان عزیز در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ میتوانند از طریق شمارههای زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل نمایند:
46015981
46015619
46015948
46015734
46015732
46015873
46015613
46015703
46015648
44896391
44891399
44891525
44896345
44896376
44896389
تبریزی تاکید کرد: اورژانس استان تهران به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به شهروندان است.
منبع: اورژانس تهران