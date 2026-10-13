باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیر تولید قراردادی مرغ در تنظیم بازار و بهره وری تولید گفت: پشتیبانی، پیش‌بینی‌های لازم را در ارتباط با تولید قراردادی کرده، اما ظرفیت پشتیبانی محدود است.

به گفته وی، کارخانه خوراک دام را محور قرار داده‌ایم تا بتوانیم به مرغدار و دولت کمک کنیم که از ظرفیت کارخانجات استفاده و از طرفی تولید مقرون به صرفه شود.

موافق قدیری گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در فاز نخست ۱۰ درصد تولید مرغ کشور را به روش تولید قراردادی با محوریت کارخانجات خوراک دام انجام دهیم.