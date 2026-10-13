هافبک تیم فوتبال استقلال تهران پس از مدت‌ها دوری از بازی با گل گهر به ترکیب این تیم اضافه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر روز دوشنبه ۲۷ مهر به مصاف گل‌گهر سیرجان می‌رود و سهراب بختیاری‌زاده در تلاش است تا با استفاده از تمام ظرفیت تیم خود، آبی‌پوشان را برای کسب سه امتیاز این مسابقه آماده کند.

مهران احمدی، هافبک استقلال که در هفته‌های گذشته به دلیل مصدومیت از میادین دور بود، با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت خود به شرایط بازی بازگشته و احتمال زیادی وجود دارد که در دیدار برابر گل‌گهر فرصت حضور در میدان را پیدا کند. بازگشت این بازیکن می‌تواند گزینه‌های بیشتری در اختیار کادر فنی استقلال برای چینش خط میانی قرار دهد؛ هرچند تصمیم نهایی درباره میزان حضور او در زمین به شرایط فنی و بدنی‌اش بستگی خواهد داشت.

از سوی دیگر، جلال‌الدین ماشاریپوف نیز پس از حضور در ترکیب استقلال مقابل الغرافه قطر، همچنان مورد اعتماد بختیاری‌زاده قرار دارد. سرمربی استقلال از عملکرد این بازیکن رضایت داشته و انتظار می‌رود در دیدار با گل‌گهر نیز بار دیگر از توانایی‌های او در ترکیب تیمش استفاده کند.

ماشاریپوف در دیدار آسیایی استقلال برابر الغرافه در ترکیب اصلی قرار گرفت و تا دقیقه ۵۳ در زمین حضور داشت. این بازیکن از جمله مهره‌هایی است که می‌تواند در بخش هجومی به استقلال کمک کند و کادر فنی امیدوار است با تداوم آمادگی او، قدرت بازی‌سازی و حملات تیم افزایش پیدا کند.

استقلال پس از پیروزی برابر الغرافه در لیگ نخبگان آسیا، حالا باید خود را برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر آماده کند. آبی‌پوشان امیدوارند با بازگشت مهران احمدی و استفاده دوباره از ماشاریپوف، با شرایط بهتری مقابل گل‌گهر قرار بگیرند و روند نتیجه‌گیری خود را در مسابقات داخلی نیز ادامه دهند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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