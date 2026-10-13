مدیران باشگاه استقلال در سکوت رسانه‌ای تمدید قرارداد با بازیکنان مدنظر کادرفنی را آغاز کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدیران باشگاه استقلال در سکوت رسانه‌ای، پیگیری موضوع تمدید قرارداد بازیکنان این تیم را بر اساس درخواست‌ها و برنامه‌های مدنظر سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی آبی‌پوشان، در دستور کار قرار داده‌اند تا از بروز مشکلات احتمالی در پایان فصل جلوگیری کنند.

مسئولان استقلال قصد دارند با بررسی شرایط بازیکنان و نظر کادر فنی درباره ادامه همکاری با نفرات فعلی، از هم‌اکنون برای تعیین تکلیف قرارداد‌هایی که در پایان فصل به اتمام می‌رسند، اقدام کنند. این رویکرد می‌تواند به باشگاه کمک کند تا پیش از ورود به روز‌های پایانی فصل و آغاز رقابت تیم‌ها برای جذب بازیکنان مدنظر، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای حفظ مهره‌های مورد نیاز خود داشته باشد.

در این میان، نظر سهراب بختیاری‌زاده درباره بازیکنان و میزان نیاز فنی تیم به هر یک از آنها، نقش مهمی در روند مذاکرات خواهد داشت. مدیران استقلال تلاش می‌کنند با هماهنگی سرمربی، شرایط ادامه همکاری با نفرات مورد نظر کادر فنی را بررسی کنند تا در صورت توافق طرفین، تمدید قرارداد‌ها پیش از پایان فصل نهایی شود.

باشگاه استقلال در سال‌های گذشته در مقاطعی با چالش تعیین تکلیف قرارداد بازیکنان در پایان فصل مواجه شده است؛ موضوعی که گاهی برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی تیم را تحت تأثیر قرار داده است. از همین رو، پیگیری زودهنگام تمدید قرارداد‌ها می‌تواند از بلاتکلیفی بازیکنان و افزایش دشواری مذاکرات در ماه‌های پایانی فصل جلوگیری کند.

با این حال، مذاکرات در مرحله پیگیری قرار دارد و تا زمان اعلام رسمی باشگاه، نمی‌توان از نهایی شدن تمدید قرارداد بازیکنان مشخصی خبر داد. انتظار می‌رود با پیشرفت گفت‌وگوها، وضعیت بازیکنان مدنظر کادر فنی استقلال برای فصل آینده به‌تدریج روشن‌تر شود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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