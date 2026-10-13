سرپرست وزارت نفت با اعلام اتمام به‌موقع تعمیرات اساسی تاسیسات انرژی در شهریور و مهرماه امسال از شتاب‌بخشی به پروژه‌های بازسازی و توسعه‌ای با هدف خدمت‌رسانی مطلوب در فصل زمستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد که روز سه شنبه برای بازدید از تاسیسات آسیب دیده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عسلویه سفر کرده است، در حاشیه بازدید از مجموعه صنعتی عسلویه و پیگیری آمادگی پالایشگاه‌ها برای استقبال از فصل سرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه تعمیرات اساسی تاسیسات در ماه‌های شهریور و مهر به‌موقع انجام شده و عمده فعالیت‌های این بخش به پایان رسیده است.

وی هدف از این سفر را ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به تلاشگران خط مقدم تولید نفت و گاز در منطقه و بررسی میدانی مشکلات اعلام کرد و افزود: پروژه‌های بازسازی و توسعه‌ای با سرعت مضاعفی در حال پیگیری است تا با رفع موانع، بتوانیم در فصل زمستان خدمات‌رسانی مناسب و پایداری را به ملت شریف ایران ارائه دهیم.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به شرایط حساس کشور و توطئه‌ها و جنایات دشمنان، از عموم شهروندان درخواست کرد تا با رعایت الگوهای مصرف و صرفه‌جویی لازم، به صیانت از این نعمت‌های خدادادی کمک کنند تا با همبستگی ملی و تلاش همگانی، از این گردنه‌های سخت تاریخی نیز با موفقیت عبور کنیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: صنعت نفت ، وزارت نفت ، تامین نفت
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