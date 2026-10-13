باشگاه خبرنگاران جوان - چهل‌ونهمین جلسه وبیناری مرکز حراست آموزش و پرورش با حضور احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در کنار سیدمجتبی هاشمی، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست برگزار شد.

در این نشست برخط که با محوریت «مسائل مرتبط با مدارس و مراکز غیردولتی» و با عنوان «هم‌فکری برای مدرسه ـ همدلی برای ایران» برگزار شد، رؤسای حراست ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، مسئولان حراست محیط‌های پیرامونی، رؤسای ادارات مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی استان‌ها حاضر شده و مسائل مرتبط و مشترک دو حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در وبینار چهل و نهم حراست، بر ضرورت صیانت یکپارچه از مدارس دولتی و غیردولتی، مدیریت مسائل و آسیب‌های احتمالی، مقابله با بزرگ‌نمایی رسانه‌ای مشکلات و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف آموزش‌وپرورش تأکید شد.

بازگشایی مدارس با کمترین چالش انجام شد

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌وپرورش در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش مدیران، معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش برای آماده‌سازی مدارس در سال جدید درسی، اظهار داشت: روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی، دوره‌ای پرکار و حساس برای همه بخش‌های آموزش‌وپرورش بود و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای بازگشایی مدارس، با تلاش همکاران در سطوح مختلف، به‌موقع انجام شد.

سیدمجتبی هاشمی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط خاص کشور و مسائل و محدودیت‌های موجود، مدارس پس از ماه‌ها فعالیت مجازی و تعطیلی بازگشایی شدند و کار خود را در فضایی آرام و حرفه‌ای دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی مسائل آموزش‌وپرورش تصریح کرد: در یک مجموعه بزرگ و گسترده، وجود مسائل و چالش‌ها طبیعی است؛ آنچه اهمیت دارد، شناخت درست مسائل، آمادگی برای مواجهه با آن‌ها و تلاش برای مدیریت مؤثر شرایط است.

هاشمی همچنین از معلمان و مدیران مدارس که در طول تابستان برای آماده‌سازی محیط‌های آموزشی تلاش کردند و از کارکنان ادارات کل استان‌ها و ادارات مناطق و شهرستان‌ها که زمینه آغاز مناسب سال تحصیلی را فراهم آوردند، قدردانی کرد.

جنگ ترکیبی و تلاش برای تضعیف امید اجتماعی

رئیس مرکز حراست با اشاره به شرایط کنونی و جنگ ترکیبی دشمن، اظهار داشت: در کنار تهدیدها و فشارهای مستقیم، دو عرصه اقتصاد و جنگ شناختی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ عرصه‌هایی که آثار آن‌ها می‌تواند بر معیشت مردم، باورهای عمومی و برداشت جامعه از شرایط کشور تأثیر بگذارد.

هاشمی گفت: در جنگ شناختی، با سیاه‌نمایی، جریان‌سازی رسانه‌ای و بزرگ‌نمایی مشکلات، تلاش می‌شود تصویری آشفته از وضعیت کشور ارائه و امید جامعه نسبت به آینده تضعیف شود.

وی افزود: ناامیدی می‌تواند جامعه را از تلاش برای بهبود شرایط بازدارد و زمینه پذیرش شکست را فراهم کند؛ ازاین‌رو، باید نسبت به شیوه بازنمایی مسائل و تأثیر آن بر افکار عمومی هوشیار بود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش همچنین ضمن اشاره به بازتاب برخی مسائل معیشتی و آموزشی در روزهای منتهی به بازگشایی مدارس گفت: با وجود فشارها و مشکلات موجود، همراهی معلمان و جامعه آگاه فرهنگیان موجب شد این تلاش‌ها به شکل مورد انتظار جریان‌های همسو با دشمن پیش نرود و بازگشایی مدارس با چالش‌ مواجه نشود.

حراست در قبال مدارس دولتی و غیردولتی رویکردی یکپارچه دارد

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌وپرورش به ضرورت آمادگی سازمانی برای مواجهه با مسائل مختلف اشاره کرده و گفت: تعطیلی طولانی‌مدت مدارس و محدودشدن فعالیت‌های حضوری می‌تواند بر نظم سازمانی و روند عادی فعالیت‌ها اثر بگذارد؛ بنابراین، بازگشت به شرایط مطلوب مستلزم برنامه‌ریزی، هماهنگی و آمادگی همه بخش‌هاست.

هاشمی با یادآوری برخی اقدامات انجام‌شده برای تبیین مسائل و جلب حمایت بخش‌های مرتبط اظهار داشت: در این مسیر، تلاش شد مجموعه‌های نظارتی، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر با مسائل آموزش‌وپرورش آشنایی بیشتری پیدا کنند و زمینه لازم برای مواجهه با چالش‌های احتمالی فراهم شود.

وی افزود: پیش از آغاز سال تحصیلی، جلسات متعددی برای تبیین موضوعات و آماده‌سازی مجموعه‌های مرتبط برگزار شده بود و همکاران نیز در شناسایی آسیب‌ها، پیگیری مسائل و انجام اصلاحات موردنیاز مشارکت کردند.

رئیس مرکز حراست تأکید کرد: در نگاه مجموعه حراست، میان مدارس دولتی و غیردولتی تفاوتی در اصل مسئولیت صیانت وجود ندارد؛ وظایف حراست ناظر بر همه مدارس کشور است و باید در هر دو حوزه، مسائل و آسیب‌های احتمالی با دقت شناسایی و پیگیری شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع و پیگیری اصلاحات لازم برای کمک به استمرار فعالیت مناسب مدارس تأکید کرد.

ضرورت روشنگری در مواجهه با جریان‌سازی رسانه‌ای دشمن

هاشمی در ادامه با اشاره به بازتاب رسانه‌ای موضوع استعفای معلمان اظهار داشت: در برخی موارد، موضوعات محدود یا اتفاقات معمول در یک مجموعه بزرگ، از طریق انتشار فایل‌ها و ویدئوها مورد توجه گسترده قرار می‌گیرند و ممکن است تصویری غیرمتناسب با واقعیت ایجاد کنند.

وی افزود: در مجموعه‌ای با بیش از یک میلیون نفر نیروی انسانی، بروز اتفاقاتی مانند استعفا، فوت، بیماری و نقل‌وانتقال نیروی انسانی، بخشی از تحولات طبیعی یک جامعه بزرگ کاری است و برای ارزیابی صحیح آن‌ها باید آمارها در بستر زمانی و با مقایسه سال‌های مختلف بررسی شوند تا به روشن‌شدن ابعاد واقعی مسائل کمک کند و مانع از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست، بر اثر بزرگ‌نمایی رسانه‌ای شود.

رئیس مرکز حراست همچنین با اشاره به گستردگی نقل‌وانتقالات نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: در تحلیل مسائل این مجموعه باید ابعاد سازمان، تعداد کارکنان و شرایط متفاوت افراد را در نظر گرفت و از تعمیم موارد محدود به کل نظام تعلیم و تربیت پرهیز کرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت نقش‌آفرینی حوزه رسانه در تبیین دقیق مسائل و ارائه اطلاعات مستند به جامعه تأکید کرد.

شناخت سازمان، مقدمه صیانت مؤثر از آموزش‌وپرورش

هاشمی با اشاره به ضرورت توسعه تعامل میان حراست و بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش اظهار داشت: صیانت از دستگاه تعلیم و تربیت، بدون شناخت دقیق مسائل آن امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو، لازم است همکاران حراست در سطوح مختلف، اشراف مناسبی بر مأموریت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه‌های مختلف آموزش‌وپرورش داشته باشند.

وی افزود: آشنایی با دیدگاه‌ها و مسائل بخش‌های مختلف، به شناسایی موضوعات مشترک، افزایش هماهنگی و تقویت همکاری میان مجموعه‌ها کمک می‌کند و زمینه تصمیم‌گیری و اقدام مؤثرتر را فراهم می‌سازد.

رئیس مرکز حراست به برگزاری نشست‌های مشترک با معاونت‌ها و بخش‌های مختلف وزارت اشاره کرد و گفت: این جلسات با هدف آشنایی بیشتر با حوزه‌های تخصصی، شنیدن دیدگاه‌های مسئولان و هم‌افزایی درباره مسائل مشترک طراحی شده‌اند.

هاشمی در پایان، بر ضرورت استمرار این تعاملات و بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های مختلف برای پیشبرد مأموریت‌های آموزش‌وپرورش تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با هم‌فکری، همدلی و شناخت دقیق مسائل، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مدارس، فرهنگیان و دانش‌آموزان فراهم شود.

منبع: آموزش و پرورش