مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد متقاضی را یکی از اولویت‌های مهم و فوری این شرکت عنوان کرد و خواستار ورود جدی شرکت‌های عمران شهرهای جدید به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی در جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن در شهر‌های جدید، با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای تعیین تکلیف این واحدها، به‌ویژه در شهر‌های جدید سهند، پرند، مهستان، گلبهار و بهارستان، تصریح کرد: این موضوع باید به‌عنوان یکی از دستورکار‌های مهم و فوری در برنامه کاری شهر‌ها قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌ها، بر تعیین تکلیف واحد‌های دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد، شناسایی و تعیین تکلیف واحد‌های فاقد متقاضی در پروژه‌های دارای برنامه افتتاح تا پایان سال و تسریع در حمایت از متقاضیان مشمول دهک‌های حمایتی تأکید کرد.

وی در ادامه، استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن را از دیگر محور‌های مورد تأکید برشمرد و خواستار معرفی هرچه سریع‌تر متقاضیان واجد شرایط در پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد برای بهره‌مندی از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی شد.

در ادامه این نشست، فرزاد حسنی، عضو هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر‌های جدید، با اشاره به برنامه اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تحویل حدود ۷ هزار واحد مسکونی تا پایان آبان‌ماه، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌ها را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک‌هزار و ۱۹۴ واحد به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد رسیده و آماده افتتاح و تحویل است، اظهار داشت: یک‌هزار و ۶۵۴ واحد نیز در بازه پیشرفت فیزیکی ۹۵ تا ۹۸ درصد قرار دارند که لازم است شرکت‌های عمران شهر‌های جدید با اقدامات هدفمند، زمینه تکمیل و ورود این واحد‌ها به مرحله افتتاح را فراهم کنند.

حسنی همچنین از وجود ۴ هزار و ۳۱۰ واحد با پیشرفت فیزیکی ۹۰ تا ۹۵ درصد خبر داد و بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه و تمرکز بر رفع موانع باقی‌مانده برای تکمیل این واحد‌ها و تحقق برنامه افتتاح تأکید کرد.

عضو هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر‌های جدید در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید، اعلام کرد: این پروژه‌ها با توجه به پیشرفتی که از یک ماه گذشته تا کنون داشته‌اند؛ درحال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی ۴۳.۸ درصدی هستند.

در پایان این نشست، بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات، تسریع در رفع موانع اجرایی، تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد متقاضی و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی برای تکمیل و تحویل به‌موقع واحد‌های مسکونی تأکید شد.

منبع: شرکت عمران شهرهای جدید

برچسب ها: مسکن حمایتی ، مسکن مهر ، مسکن ملی
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