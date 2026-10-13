بر اساس مصوبه هیات وزیران با تشخیص وزارت نفت تا پایان شرایط اضطرار در کشور، قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی در چهارچوب ابلاغیه شماره ۹۰۳ تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ وزارت نفت تعیین خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور مصوبه جلسه ۵ مهر هیات وزیران در خصوص روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی شرکت‌های تابعی وزارت پالایش نفت داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی را به وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه کشور ابلاغ کرد.

در این مصوبه قیمت گذاری خوراک و فرآورده‌های اصلی بر مبنای ابلاغیه شماره ۹۰۳ تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ وزارت نفت، تا پایان شهریور امسال معتبر بوده و از ابتدای مهر ماه تا پایان قانون برنامه هفتم بر مبنای فرمول جدید محاسبه خواهد شد.

در روش جدید قیمت هر بشکه نفت خام تحویلی بر اساس ۲ فرمول نفت خام سبک و نفت خام سنگین و با لحاظ اثر درجه API نفت خام تعیین می‌شود در این روش api نفت خام سبک مساوی است با ۳۳.۶ و‌ای پی آی نفت خام سنگین مساوی است با ۲۹.۶

همچنین قیمت هر بشکه بنزین دریافتی پالایشگاه داخلی با درجه اکتان ۸۷ با درجات انحراف متفاوت نسبت به بنزین اوکراین ۹۵ خلیج فارس و همچنین بر اساس میزان گوگرد بیشتر از ۱۰ یا کمتر از ۵۰ ppm محاسبه خواهد شد.

قیمت هر بشکه گازوئیل نیز با درجه سولفور ۱۰ پی پی‌ام یا ۵۰ پی پی‌ام منطقه خلیج فارس تعیین می‌شود.

فعلا این مصوبه تا پایان شرایط اضطرار اجرا نمی‌شود

با تشخیص وزارت نفت تا پایین نوسانات قیمت نفت خام و فرورده‌های نفتی دروازه‌های جهانی ناشی از شرایط اضطرار، قیمت گذاری خوراک و فرآورده پالایشی و پتروشیمی که در این تصویب نام به ابلاغ شده است، در چهارچوب ابلاغیه شماره ۹۰۳ تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ وزارت نفت تعیین خواهد شد.

قیمت خوراک معادل فرآورده اصلی شامل بنزین، گازوئیل نفت سفید معمولی گاز مایع نفت کوره و سوخت هوایی شرکت‌های پالایشی و فراورد‌های دریافتی از شرکت‌های پتروشیمی، معادل آخرین قیمت اعلامی قبل از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ و مبنای نرخ تاثیر ارز همان ماه لحاظ می‌شود.

قیمت خوراک معادل فرآورده‌های ویژه پالایشی به نرخ نشریات بین‌المللی و مطابق ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در همان ماه محاسبه و اعمال می‌شود.

خوراک معادل فرآورده‌های ویژه که دارای نرخ تکلیفی مصوب قانون استان تنظیم بازار هستند، بر اساس آخرین قیمت‌های اعلامی قبل از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ و بر مبنای نرخ تاثیر ارز همان ماه قیمت گذاری می‌شود؛ لذا تسویه مابه‌التفاوت خوراک نفت و نفتی بر این اساس است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نرخ خوراک ، خوراک پالایشگاه
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