باشگاه خبرنگاران جوان-کیانمهر با اشاره به اهمیت تبدیل مزیت‌های بومی به فرصت‌های اقتصادی پایدار، بر ضرورت تقویت مسیر‌های تجاری، توسعه شبکه‌های بازاریابی، معرفی هدفمند محصولات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین فناوری برای حضور مؤثرتر تولیدکنندگان در بازار‌های داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

حضور شرکت‌های گلستانی در این رویداد، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی و خلاق استان و پیگیری زمینه‌های تازه برای تجاری‌سازی محصولات بومی فراهم می‌کند؛ مسیری که در صورت اتصال مؤثر تولیدکنندگان به بازار، شبکه توزیع و ابزار‌های نوین بازاریابی، می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، توسعه صادرات و تقویت سهم صنایع خلاق گلستان در اقتصاد کشور کمک کند.

در این رویداد، هزارجریبی رئیس بنیاد نخبگان استان به همراه شرکت تعاونی زنان سبز استرآباد، شرکت صنایع دستی فاخر ترکمن و شرکت صنایع سنگ طبیعی نازک ایرانیان به نمایندگی از نخبگان استان و بخشی از توانمندی‌های تولیدی و صنایع خلاق استان گلستان حضور داشتند.

منبع: استانداری