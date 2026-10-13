مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از ارجاع ۲ هزار و ۷۷۴ گزارش مربوط به تخلفات بازار به این اداره‌کل در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: گزارش‌های دریافتی از سوی دستگاه‌های نظارتی، پس از ثبت و بررسی، در مسیر رسیدگی قانونی قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حسین رحیمیان اظهار کرد: این گزارش‌ها از سوی سه مجموعه شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است که در این میان، سازمان صنعت، معدن و تجارت بیشترین سهم را در شناسایی و ارجاع تخلفات داشته است.

وی افزود: در مجموع یک‌هزار و ۸۳۷ گزارش از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۷۶۴ گزارش از طرف اتاق اصناف و ۱۷۳ گزارش نیز از سوی سازمان جهاد کشاورزی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی کردستان ارجاع شده است.

رحیمیان با اشاره به توزیع جغرافیایی گزارش‌ها در استان بیان کرد: سنندج به دلیل گستردگی فعالیت‌های اقتصادی و حجم مبادلات تجاری، بیشترین تعداد گزارش‌های تخلف بازار را به خود اختصاص داده است؛ با این وجود، نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی و رسیدگی به تخلفات احتمالی در دیگر شهرستان‌های استان نیز دنبال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی ادامه داد: گزارش‌های ارجاعی پس از وصول در شعب مربوط بررسی می‌شوند و در صورت اثبات تخلف، مطابق قوانین و مقررات با واحد‌های متخلف برخورد خواهد شد.

وی صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کمک به ایجاد آرامش در بازار و مقابله با تخلفات صنفی را از محور‌های فعالیت تعزیرات حکومتی برشمرد و گفت: همکاری میان دستگاه‌های نظارتی استان برای شناسایی تخلفات، تکمیل مستندات و پیگیری پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد.

رحیمیان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده مواردی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی یا درج نکردن قیمت کالاها، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی تعزیرات حکومتی یا بازرسان دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند تا گزارش‌های مردمی نیز در کنار نظارت‌های رسمی، زمینه‌ساز پیگیری تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد.

برچسب ها: کردستان ، تعزیرات حکومتی کردستان ، تخلفات بازار
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