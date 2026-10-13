سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اعلام هشدار تخلیه برای کارکنان و شهروندان حاضر در نزدیکی تأسیسات نفتی آرامکو، این مراکز را از «اهداف مشروع» دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز سه‌شنبه از کارکنان و شهروندان خواست از تمامی تأسیسات وابسته به شرکت نفتی آرامکو در عربستان فاصله بگیرند و این مراکز را تخلیه کنند.

سریع در پیام خود هشدار داد که تأسیسات آرامکو اهداف مشروع نیرو‌های انصارالله یمن محسوب می‌شوند.

این تهدید پس از آن مطرح شد که ائتلاف سعودی از غیرنظامیان خواست محل شرکت نفت یمن و ایستگاه مرکزی الصباح در صنعا را تخلیه کنند؛ اقدامی که ائتلاف متجاوز آن را مقدمه اجرای عملیاتی ویژه اعلام کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: یحیی سریع ، آرامکو
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