مدیر طرح توسعه گوهرسنگ ایران با اشاره به افزایش سهم کشور از بازار جهانی این صنعت گفت: ایران در پایان سال ۱۴۰۵ به سهمی حدود یک درصد از گردش مالی بازار جهانی گوهرسنگ دست یافته که ارزش صادرات رسمی و غیررسمی آن حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابومحمد هاشمی، مدیر طرح توسعه گوهرسنگ ایران با تأکید بر ضرورت توسعه بازار و افزایش صادرات محصولات فرآوری‌شده اظهار کرد: برنامه توسعه صنعت گوهرسنگ کشور از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و در ابتدا اقدامات مقدماتی و زیربنایی در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات در ادامه در کرمان توسعه یافت و امروز مسیر تکمیل زنجیره ارزش و ورود به بازارهای جهانی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی با اشاره به روند برگزاری مسابقات ملی گوهرتراشی افزود: در این دوره، تعداد زیادی از علاقه‌مندان و هنرمندان از سراسر کشور در مراحل مختلف شرکت کردند و پس از انجام داوری‌های مقدماتی، بیش از ۹۰ نفر در رقابت‌های حضوری حضور یافتند.

هاشمی ضمن قدردانی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و عوامل اجرایی این رویداد ادامه داد: برگزاری این مسابقات فرصتی برای شناسایی استعدادها، تقویت مهارت‌های تخصصی و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و فعالان صنعت گوهرسنگ فراهم می‌کند

مدیر طرح توسعه گوهرسنگ ایران با اشاره به ابعاد اقتصادی این صنعت تصریح کرد: توسعه گوهرسنگ تنها به استخراج از معادن محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، تولید محصولات نهایی و حضور در بازارهای جهانی را در بر می‌گیرد. تکمیل این زنجیره می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات کشور را فراهم کند.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری‌های توسعه این صنعت تا سال ۱۴۱۰ ادامه دارد، گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش سهم ایران از بازار جهانی و حضور مؤثرتر در نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله محورهای پیش‌رو است.

هاشمی همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای سال‌های آینده خبر داد و افزود: در ادامه مسیر، ایجاد بازارچه‌های تخصصی و مجتمع‌های تولیدی در برنامه قرار دارد تا ضمن تقویت ظرفیت تولید و عرضه محصولات، زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت گردشگری و پیوند آن با تجارت گوهرسنگ فراهم شود.

وی با اشاره به تجربه کشورهای فعال در این صنعت خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند تایلند توانسته‌اند با توسعه فرآوری، تجارت و ارتباط میان تولید و بازار، گردش مالی قابل توجهی در حوزه گوهرسنگ ایجاد کنند. استفاده از این تجربه‌ها می‌تواند در طراحی مسیر توسعه صنعت گوهرسنگ ایران مؤثر باشد.

مدیر طرح توسعه گوهرسنگ ایران در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، متخصصان و فعالان این حوزه اظهار کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی، فرهنگی و تخصصی کشور و حرکت از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات نهایی، می‌توان زمینه شکوفایی صنعت گوهرسنگ و تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی را فراهم کرد.

برچسب ها: تجار ت ، معدن
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