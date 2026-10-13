رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان، از پلمب یک شرکت مسافربری در جریان گشت مشترک قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسروی اظهار داشت: در پی گزارش شرکت نفت شهرستان مریوان مبنی بر احتمال فروش کاربرگ صوری سوخت به رانندگان مینی‌بوس و ارتباط آن با قاچاق سوخت گازوئیل، موضوع بلافاصله در دستور کار گشت مشترک نظارتی قرار گرفت.

وی افزود: این گشت با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن، پلیس آگاهی و ریاست شرکت نفت شهرستان مریوان برگزار شد و بررسی‌های میدانی و مستندات مربوط به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی مریوان ادامه داد: در جریان بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد یکی از شرکت‌های مسافربری اقدام به صدور کاربرگ صوری کرده است. همچنین، راننده مینی‌بوس نیز به خرید کاربرگ صوری اقرار کرد که در پی آن، دفتر شرکت مذکور پلمب شد.

خسروی در پایان خاطرنشان کرد: گزارش نهایی پس از تکمیل مستندات از سوی شرکت نفت به اداره تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد تا موضوع در چارچوب قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

منبع:تعزیرات حکومتی کردستان

برچسب ها: کردستان ، پلمب شرکت متخلف ، تعزیرات حکومتی کردستان
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