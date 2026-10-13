رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: شناسایی و پرورش نیرو‌های مستعد، تقویت مشارکت کارکنان در تصمیم‌سازی و توسعه ظرفیت‌های مدیریتی درون سازمان، ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بر ضرورت شناخت دقیق مسائل و چالش‌های سازمانی، استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و فراهم‌کردن زمینه رشد و توانمندسازی سرمایه انسانی تأکید کرد.

دهقان با تأکید بر ضرورت ایجاد درک مشترک از مسائل و اولویت‌های بنیاد اظهار داشت: باید با نگاهی جامع و کارشناسی، چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود را بررسی کنیم، نقاط قوت و ضعف را به‌درستی بشناسیم و برای اصلاح فرایند‌ها و ارتقای عملکرد بنیاد، راهکار‌های عملی و قابل اجرا ارائه دهیم.

وی افزود: تبادل دیدگاه‌ها و بهره‌گیری از تجربه‌های مدیران و کارکنان زمانی اثربخش خواهد بود که به ارائه پیشنهاد‌های کاربردی، تدوین برنامه‌های اجرایی و پیگیری نتایج منجر شود. هدف این است که بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف بنیاد به بهترین شکل استفاده کنیم و آنها را در مسیر تحقق مأموریت‌ها و اهداف بنیاد به کار بگیریم.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی همچنین بر اهمیت تلفیق دانش تخصصی، مطالعات علمی و تجربه‌های اجرایی در طراحی راهکار‌های متناسب با نیاز‌ها و مأموریت‌های بنیاد تأکید کرد و گفت: در این رویکرد، استفاده از الگو‌های مدیریتی و تجربه‌های بیرونی باید با شناخت شرایط و اقتضائات سازمانی همراه باشد تا راهکار‌های ارائه‌شده از قابلیت اجرا و اثربخشی لازم برخوردار شوند.

وی با اشاره به مستندسازی تجربه‌ها و دستاورد‌های سازمانی افزود: مستندسازی دستاورد‌ها ضمن جلوگیری از تکرار خطا‌های گذشته می‌تواند زمینه انتقال دانش، تقویت حافظه سازمانی و استمرار فعالیت‌های تخصصی را فراهم کند.

دهقان در ادامه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارکنان و مدیران میانی و عملیاتی در فرایند تصمیم‌سازی و بهبود عملکرد سازمانی تأکید کرد و افزود: افرادی که به‌صورت مستقیم با فرایند‌های اجرایی و مسائل روزمره سازمان در ارتباط هستند، می‌توانند با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های کارشناسی، نقش مؤثری در شناسایی مشکلات و ارتقای کیفیت تصمیم‌ها ایفا کنند.

وی یادآور شد: فراهم‌کردن زمینه طرح و پیگیری ایده‌های قابل اجرا، تقویت اعتماد سازمانی، تفویض اختیار متناسب با مسئولیت‌ها و حمایت از ابتکار عمل کارکنان، از جمله الزامات افزایش مشارکت و مسئولیت‌پذیری در مجموعه است.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: نظارت و هماهنگی مدیریتی، در کنار حفظ انسجام سازمانی، باید به‌گونه‌ای دنبال شود که زمینه بروز خلاقیت، استفاده از توان تخصصی کارکنان و افزایش اثربخشی فعالیت‌ها را محدود نکند.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌های انسانی، شناسایی و پرورش نیرو‌های مستعد برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی آینده را از محور‌های مهم توسعه سازمانی دانست و گفت: در این چارچوب، شناسایی استعداد‌ها نباید صرفاً بر دانش تخصصی یا عملکرد مقطعی افراد استوار باشد، بلکه توانایی تحلیل مسائل، قدرت تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری، مهارت‌های ارتباطی، کار گروهی و آمادگی برای یادگیری مستمر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: لازم است نیرو‌های مستعد به‌تدریج با ابعاد مختلف فعالیت‌های بنیاد آشنا شوند و با حضور در موقعیت‌های متنوع، فرصت توسعه توانمندی‌های حرفه‌ای و مدیریتی خود را به دست آورند. جانشین‌پروری نیز باید به‌عنوان فرایندی مستمر و هدفمند، از شناسایی استعداد‌ها تا آموزش، تجربه‌اندوزی، ارزیابی عملکرد و واگذاری تدریجی مسئولیت‌ها دنبال شود؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت پشتوانه مدیریتی بنیاد و آماده‌سازی نیرو‌های توانمند برای پذیرش مسئولیت‌های آینده کمک کند.

دهقان بر ضرورت تناسب میان فرصت‌های فراهم‌شده برای رشد افراد و میزان تعهد و مسئولیت‌پذیری آنان نیز تأکید کرد و گفت: حضور در نشست‌های تخصصی و ارائه دیدگاه‌ها زمانی به تحقق اهداف سازمانی کمک می‌کند که با پیگیری تصمیم‌ها، انجام وظایف محول‌شده، همکاری مؤثر با سایر اعضا و ارائه نتایج قابل ارزیابی همراه باشد.

وی یادآور شد: توسعه آمادگی برای پذیرش مسئولیت‌های گسترده‌تر، مستلزم یادگیری مستمر، خودارزیابی، تقویت مهارت‌های فردی و حرفه‌ای و توجه به منافع و مأموریت‌های کلان بنیاد است. تقویت این رویکرد می‌تواند زمینه افزایش اعتماد متقابل و واگذاری مسئولیت‌های بیشتر به نیرو‌های توانمند را فراهم کند.

دهقان همچنین بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف شایستگی در فرایند پرورش مدیران آینده تأکید کرد و افزود: توسعه توانمندی‌های مدیریتی نباید صرفاً به آموزش‌های تخصصی محدود شود، بلکه تقویت شایستگی‌های اخلاقی، فرهنگی، ارتباطی و حرفه‌ای نیز باید در برنامه‌های رشد سرمایه انسانی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: طراحی برنامه‌های توسعه مدیریتی متناسب با نیاز‌های افراد و مسئولیت‌های احتمالی آینده، پیوند میان آموزش و تجربه عملی و فراهم‌کردن فرصت‌های هدفمند برای ارتقای مهارت‌های تصمیم‌گیری و تعامل سازمانی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تربیت مدیرانی توانمند، متعهد و آشنا با مأموریت‌های بنیاد منجر شود.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در ادامه با تاکید بر لزوم هماهنگی برنامه‌ها و پیشنهاد‌های کارگروه‌های تخصصی با سیاست‌ها، اولویت‌ها و مأموریت‌های کلان بنیاد اظهار کرد: پیشنهاد‌های کارشناسی باید ضمن پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی سازمان، آثار بلندمدت تصمیم‌ها و میزان انطباق آنها با اهداف بنیاد را نیز مدنظر قرار دهند. تدوین برنامه‌های روشن، تعیین مسئولیت‌ها، مشخص‌کردن مراحل اجرا و ارزیابی نتایج، از جمله الزامات تبدیل ایده‌ها به اقدامات عملیاتی و قابل سنجش است.

وی افزود: همچنین تداوم مطالعه، بهره‌گیری از منابع علمی و تخصصی، تقویت ارتباط میان گروه‌های کارشناسی و ایجاد سازوکار مشخص برای ثبت و پیگیری پیشنهادها، می‌تواند به افزایش انسجام فعالیت‌ها و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در بنیاد کمک کند.

 

 

 

برچسب ها: نیروی انسانی ، توانمندی سازی
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