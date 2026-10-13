باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی- پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر امروز در حاشیه مراسم تجلیل از امدادگران، در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت‌های گسترده این جمعیت در ماه‌های اخیر گفت: جمعیت هلال احمر علاوه بر حضور تمام‌قد در عملیات‌های جست‌و‌جو و نجات در سطح ملی و بین‌المللی، اقدامات مؤثری نیز در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، تجهیزات، مهارت‌افزایی کارکنان و آموزش‌های عمومی مردم انجام داده است.

رئیس جمعیت هلال احمر از عقد قرارداد خرید ۲۱ فروند بالگرد مدرن مجهز به فناوری دید در شب خبر داد و افزود: چهار فروند از این بالگرد‌ها در اوایل سال ۱۴۰۶ و مابقی تا پایان سال ۱۴۰۶ تحویل داده خواهد شد.

به گفته کولیوند، این بالگرد‌ها با نصف قیمت واقعی و با این شرط خریداری شده‌اند که نمایندگی آنها در کشور ایجاد شود و تعمیر و نگهداری‌شان نیز در داخل کشور انجام گیرد. در همین راستا، ۲۰۰ مهندس در حال آموزش هستند.

وی با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی تصریح کرد: علیرغم اینکه به ظن دشمن خبیث در محاصره کامل هستیم، اما تا به امروز توانسته‌ایم خودروی نجات، آمبولانس، موتور امدادی و تجهیزات به‌روز امدادی را وارد ناوگان هلال احمر کنیم.

کولیوند با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین در عملیات‌ها برای حفظ جان امدادگران، به فعالیت ربات‌های هوشمند اشاره کرد و گفت: ربات‌های امدادگر می‌توانند ارزیابی دقیقی از محیط‌های آسیب‌دیده ارائه دهند؛ مخصوصاً در عملیات معدنی که جست‌و‌جو، ارزیابی و نجات کاری دشوار است، این ربات‌ها می‌توانند به امدادگران کمک کنند. در واقع علاوه بر امدادگران و تیم سگ‌های آنست، ربات‌ها نیز به یاری امدادگران می‌آیند.

وی افزود: ربات‌ها می‌توانند وجود گاز‌های سمی در محیط را نیز آنالیز کنند؛ زیرا در جنگ رمضان، مخصوصاً در لامرد، دشمن از سلاح‌های غیرمتعارف استفاده کرد که تمام این نقض قوانین بین‌المللی گزارش شده است.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، استفاده از ربات‌های غریق‌نجات باعث شده تا ۷۵ درصد میزان غرق‌شدگی‌ها کاهش یابد و در مجموع توانمندی هلال احمر در استان‌های ساحلی با این ربات‌ها افزایش یافته است.

کولیوند با اشاره به افزایش هوشمندسازی در برنامه‌های هلال احمر خاطرنشان کرد: در حال حاضر توانسته‌ایم زیر ۴ دقیقه به محل حادثه برسیم که این امر می‌تواند اثرگذاری اقدامات امدادگران را افزایش دهد. در این راستا اقدامات خوبی انجام شده و در مدارس، تجمعات، میادین و هر مکانی که افراد حضور داشته باشند، آموزش کمک‌های اولیه ارائه می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر از تصویب جذب ۶۰۰۰ امدادگر با موافقت دولت خبر داد و گفت: مراحل این کار توسط سازمان استخدامی اعلام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال انجام شود.

کولیوند درباره آمادگی هلال احمر در برابر حوادث هسته‌ای و تشعشعات اظهار کرد: بار‌ها مشاهده کرده‌ایم که موشک‌های دشمن در جنگ مستقیماً به آمبولانس‌ها و نیرو‌های امدادی برخورد کرده است. از آنجایی که دشمن ما خبیث است و به هیچ قانونی پایبند نیست، ۲۱ سناریو پیش‌بینی کرده‌ایم و برای همه آنها برنامه عملیاتی داریم و در مجموع برای هر سناریویی آمادگی کامل داریم.

وی د درباره آمادگی هلال احمر در برابر سیل و وضعیت انبار‌های امدادی گفت: انبار‌های هلال احمر در وضعیت خوبی هستند. در موضوع سیل نیز کارگروه‌هایی برای عملیات سیل و زمستان تشکیل شده و تلاش می‌کنیم در بخش پیشگیرانه اقدامات خوبی انجام دهیم و قبل از وقوع سیل پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.