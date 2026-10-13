باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- مریخ‌نورد «استقامت» (Perseverance) متعلق به ناسا، رکورد بیشترین مسافت پیموده‌شده توسط یک وسیله نقلیه سطحی در سیاره‌ای دیگر را شکست و از رکوردی که سال‌ها در اختیار مریخ‌نورد «فرصت» (Opportunity) بود، پیشی گرفت.

به گفته ناسا، این دستاورد در ۱۱ اکتبر — مصادف با دوهزار و ششمین روز مریخیِ این مأموریت — حاصل شد؛ زمانی که این کاوشگر به مسافت کل ۴۵.۲۲ کیلومتر (۲۸.۱۰ مایل) رسید و رکورد ۴۵.۱۶ کیلومتری (۲۸.۰۶ مایلی) مریخ‌نورد «فرصت» را پشت سر گذاشت.

«استقامت» این مسافت را در مدت تقریبی پنج‌ونیم سال طی کرد، در حالی که پیمودن مسافتی مشابه برای «فرصت» حدود ۱۵ سال زمان برده بود. این پیشرفت چشمگیر تا حد زیادی مدیون سیستم ناوبری خودکار «AutoNav» است که به مریخ‌نورد امکان می‌دهد هنگام حرکت، موانع را شناسایی کرده و مسیر خود را برنامه‌ریزی کند.

بر اساس اعلام ناسا، این سیستم هدایت بیش از ۹۰ درصد از کل مسافت پیموده‌شده را بر عهده داشته است؛ این در حالی است که سهم سیستم ناوبری خودکارِ قدیمی‌ترِ به‌کاررفته در «فرصت»، تنها حدود ۵ درصد بود.

«استقامت» قادر است در یک روز مریخی تا ۴۱۲ متر حرکت کند. نرم‌افزار ناوبری آن در هر بار اسکنِ سطح، حدود ۶۰۰ هزار نقطه داده را پردازش می‌کند؛ که جهشی عظیم نسبت به تنها ۲۰ نقطه داده‌ای محسوب می‌شود که توسط «سوجورنر» (Sojourner) — نخستین مریخ‌نورد ناسا — استفاده می‌شد.

سیستم «AutoNav» برای ثبت تصاویر و ایجاد نقشه‌های سه‌بعدی از خطرات احتمالی، به دوربین‌های نصب‌شده روی خود متکی است و سپس مسیری ایمن را میان نقاط تعیین‌شده توسط مهندسان زمینی انتخاب می‌کند.

این سیستم به «استقامت» امکان می‌دهد تا تصمیمات مربوط به رانندگی را به‌صورت خودکار اتخاذ کند؛ فرآیندی که ناسا آن را «تفکر حین رانندگی» توصیف می‌کند.

استیون لی، مدیر پروژه «استقامت» در آزمایشگاه پیش‌رانش جت ناسا، خاطرنشان کرد که در محدوده اولیه این مأموریت، پیمودن مسافتی بیش از ۱۲.۴ مایل (حدود ۲۰ کیلومتر) پیش‌بینی نشده بود.

او تأکید کرد که این هدف بسیار فراتر رفته است و پیش‌بینی کرد که این مریخ‌نورد به لطف قابلیت اطمینان سیستم‌هایش، همچنان در سال‌های پیش رو رکورد‌های جدیدی ثبت خواهد کرد.

در یک تحول مرتبط، ناسا اخیراً تمدید ماموریت اولیه *پرسویرنس* را تا پایان سال ۲۰۲۸ برای ادامه کاوش در لبه دهانه جزرو تصویب کرد. این مریخ‌نورد در حال حاضر در حال پیمایش منطقه "لاک د چارم" به سمت "ایدوبی" است، جایی که دانشمندان امیدوارند شواهدی از سیستم‌های هیدروترمال باستانی پیدا کنند.

*Perseverance* همچنین در حال آماده شدن برای حرکت به سمت جنوب به سمت "آبشار رنگین‌کمان" است، یک بلوک پوسته‌ای باستانی به طول ۱۰۰ متر که در اثر برخوردی که دهانه جزرو را تشکیل داد، نمایان شد.

منبع: روسیا الیوم