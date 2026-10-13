باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید امیر برهانی نائینی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد از تأمین تجهیزات زیرساختی کابل‌های برق و تهویه انبار‌های سرپوشیده این منطقه خبر داد و اعلام کرد: پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۹۳ درصد رسیده است.

او با اشاره به روند تکمیل طرح‌های زیرساختی و درآمدزای این منطقه ویژه اقتصادی وابسته به ایمیدرو اظهار کرد: عملیات احداث ابنیه پنج انبار سرپوشیده به مساحت مجموع ۱۵ هزار مترمربع به پایان رسیده و هم‌اکنون عملیات تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های فنی و تأسیساتی این مجموعه در حال اجراست.

برهانی افزود: در مسیر تکمیل این انبارها، اقداماتی از جمله اجرای شبکه کابل‌کشی برق، نصب تابلو‌های برق، تأمین و نصب لامپ‌های روشنایی داخلی، تکمیل خطوط و تجهیزات مرتبط با اطفای حریق، نصب درپوش کانال‌های هدایت آب‌های سطحی داخلی، تجهیز اتاق مدیریت انبار‌ها و نصب و راه‌اندازی جرثقیل‌های سقفی، در دستور کار مهندسان قرار گرفته است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به تأمین تجهیزات موردنیاز زیرساخت‌های برق و تهویه انبار‌ها تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر و انجام اقدامات لازم برای رفع موانع اجرایی و تسهیل فرآیند تأمین تجهیزات، فن‌های تهویه و هواساز‌های موردنیاز انبار‌ها به همراه حدود ۱۹ هزار متر کابل برق، خریداری و به منطقه ویژه اقتصادی لامرد منتقل شده است.

برهانی نائینی ادامه داد: تأمین این تجهیزات، گام مهمی در تکمیل زیرساخت‌های فنی انبار‌ها به شمار می‌رود و زمینه لازم را برای پیشبرد مراحل پایانی عملیات اجرایی فراهم کرده است. در حال حاضر، عوامل فنی و مهندسی پروژه در حال انجام عملیات تکمیلی هستند و روند آماده‌سازی این مجموعه با جدیت در اولویت برنامه‌های مدیریت منطقه قرار دارد.

او با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت و تجهیز پنج انبار سرپوشیده به حدود ۹۳ درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: تکمیل این زیرساخت‌ها با هدف تقویت ظرفیت‌های پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی لامرد در حوزه فعالیت‌های گمرکی، نگهداری کالا و تسهیل فرآیند‌های مرتبط با صادرات و واردات دنبال می‌شود.

بر پایه این گزارش، سایت ۵۰ هکتاری امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی لامرد با هدف استقرار انبارها، باسکول‌ها و ساختمان‌های مرتبط با فعالیت‌های صادراتی و وارداتی پیش‌بینی شده است.

در این محدوده، پنج انبار سرپوشیده با مجموع مساحت ۱۵ هزار مترمربع جانمایی شده‌اند که تکمیل و تجهیز آنها، بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و پشتیبانی تجاری منطقه محسوب می‌شود.

تکمیل این مجموعه می‌تواند با فراهم‌سازی فضای مناسب برای نگهداری و مدیریت کالا و تقویت زیرساخت‌های پشتیبان عملیات گمرکی، به ارتقای ظرفیت خدمات‌رسانی منطقه ویژه اقتصادی لامرد و پشتیبانی از فعالیت فعالان اقتصادی و صنایع مستقر در منطقه کمک کند.