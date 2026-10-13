مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تمدید مهلت ثبت‌نام فرم خوداظهاری افزایش کالابرگ تا پایان روز جمعه، ۲۴ مهرماه، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تمدید مهلت ثبت‌نام فرم خوداظهاری افزایش کالابرگ تا پایان روز جمعه، ۲۴ مهرماه، خبر داد. 

نوروزی با اشاره به این تصمیم گفت: به‌منظور ایجاد فرصت مناسب و رفع دغدغه هم‌وطنان عزیز، سرپرستان خانواری که پیامک مربوطه را دریافت کرده‌اند، تا پایان روز جمعه ۲۴ مهرماه فرصت دارند فرم خوداظهاری افزایش کالابرگ را تکمیل و ثبت کنند.

وی افزود: متقاضیان برای ثبت خوداظهاری کافی است به سامانه my.gov.ir مراجعه کنند و پس از تأیید محل سکونت، به ۶ سؤال درج‌شده در فرم پاسخ دهند

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پایان از هم‌وطنان خواست اطلاعات خود را با دقت و به‌صورت صحیح تکمیل و ثبت کنند.

منبع: سازمان هدفمندی یارانه ها

برچسب ها: کالابرگ ، سازمان هدفمندسازی یارانه ها
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۳
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
سلام برخی در روستاها ساکن و دسترسی به اینترنت و تلفن همراه ندارند چگونه ثبت نام کنند رسیدگی شود
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
پیامک نیومده
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
یک شرایطی گذاشتید فقط کمیته امداد و بهزیستی شامل می شود
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
حامد
۰۶:۳۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
کالابرگ و افزایشش با توجه به وضعیت اقتصادی و جنگی باید به حدود 60 میلیون ایرانی تعلق بگیرد و اینکه کمیته و بهزیستی افزایش یابد و نیروهای مسلح هم افزایش یابد تبعیض است. اگر ملاک باید حمایت از اقشار پایین باشد نیروهای مسلح با انهمه حقوق و مزایا نبابد کالابرگشان اضافه شود.
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۰۶:۲۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
فقط باید گفت خداوند رحمت کند دولت رییسی را، واقعا و حقیقتا برای مردم و مملکت کار و زحمت می کشید عمرش کفاف نداد مملکت خوب داشت رونق می گرفت.
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۰۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
باز نميكنه برنامه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
یاس
۰۲:۴۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
سلام وقتتون بخیر
ببخشید ما وارد شدیم تصویر ضبط صدا تایید امضا ده تومان و با 26900تقریبا برای امضا ریختم خط ثابت اینا بود سوال نداشت که درسته
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
خیلی خنده داره شما باید بدون ثبت نام بهمه اضاف کنید کل اطلاعات ک دست خودتون نیازی نبود مردم انجام بدن
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
پس بقیه چی .من نه خونه دارم .کارگرم .چرا برا من اس.ام اس نیومد
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
من دو ساعت تلاش کردم نمیشه وارد سایت شد به نظر سر کاریه
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
چندرغاز به مردم میخوان کالابرگ بدن ملت رو الاف کردن دولت بی عرضه بی برنامه
۲
۵۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فریبرز امینی
۲۲:۴۲ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
سلام، سايت باز نميشود
۰
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
فقط دوست دارید به تهران بمب اتم بزنن بی عقل ها
۰
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
از خلبانان ایرانی در قطر چه خبر ؟؟؟
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فال
۲۰:۳۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
سایتش خرابه
۰
۱۹
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۱۲۳
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