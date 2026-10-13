باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تمدید مهلت ثبت‌نام فرم خوداظهاری افزایش کالابرگ تا پایان روز جمعه، ۲۴ مهرماه، خبر داد.

نوروزی با اشاره به این تصمیم گفت: به‌منظور ایجاد فرصت مناسب و رفع دغدغه هم‌وطنان عزیز، سرپرستان خانواری که پیامک مربوطه را دریافت کرده‌اند، تا پایان روز جمعه ۲۴ مهرماه فرصت دارند فرم خوداظهاری افزایش کالابرگ را تکمیل و ثبت کنند.

وی افزود: متقاضیان برای ثبت خوداظهاری کافی است به سامانه my.gov.ir مراجعه کنند و پس از تأیید محل سکونت، به ۶ سؤال درج‌شده در فرم پاسخ دهند

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پایان از هم‌وطنان خواست اطلاعات خود را با دقت و به‌صورت صحیح تکمیل و ثبت کنند.

منبع: سازمان هدفمندی یارانه ها