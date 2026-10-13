معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: ما اگر به دنبال ایرانی قوی و دانا هستیم، لازمه آن برخورداری از فرزندانی آگاه و با فضیلت بزرگ انسانی در این مرز و بوم‌ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم پناه امروز سه‌شنبه ( ۲۱ مهر ماه) در سفر استانی به آذربایجان شرقی، در جلسه توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که در محل استانداری تبریز برگزار شد، گفت: ابتدا به شهدای جنگ رمضان و شهدای مدرسه میناب و معلمان عزیزی که برای حفظ جان دانش آموزان، جان باختند ادای احترام می‌کنیم و یاد شهدای مدرسه میناب، یاد همه سرداران عزیزی که جان باختند و در راس همه، قائد شهیدمان که دنبال ایران قوی بودند، گرامی می‌داریم.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: رئیس جمهور تبریزی است و قرار بود در این سفر حاضر شود و علاقمندی عجیبی به تبریز دارد. اما به دلیل اینکه سفر خارجی در پیش دارند، به جای وی این مأموریت را انجام دادیم.

پایه توسعه هر کشوری سرمایه انسانی و نیروی کارآمد و دانا است

وی یکی از اولویت ‌های دولت چهاردهم را آموزش برشمرد و گفت: بخشی از دغدغه‌های رئیس جمهور، آموزش و عدالت آموزشی است و وی تاکید دارد اگر کشور می‌خواهد توسعه پیدا کند و از هر جهت توانا شود، باید به آموزش توجه کنیم. چرا که پایه توسعه هر کشوری سرمایه انسانی، نیروی کارآمد دانا، دانش آموز و دانشجو است که می‌تواند اداری امور را بر اساس عقلانیت و خردمندی اداره کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه مدرسه پایه‌گذار شخصیت هر انسان و دانش بخشی از تربیت و توانایی یک انسان است، یادآور شد: مهارت‌ها در آموزش و پرورش شکل می‌گیرد. چرا که توانایی زاییده دانایی، دانش و خردمندی است. پس اگر دنبال توانایی هستیم، توانایی با دانایی، خردمندی و عقلانیت بروز خواهد کرد.

لازمه بالاتر بودن و برتر بودن ایران، دانایی فرزندان این مرز و بوم است

وی اظهار کرد: رئیس جمهور می‌گوید ما باید بهترین باشیم و یادآور می‌شود که خدا مظهر همه خوبی‌ها و دانایی‌ها و زیبایی‌هاست و ما به عنوان انسان که در راه خداییم، باید بالاترین و برترین باشیم و با همین نگاه دنبال این برویم که ایران باید بالاتر از همه باشد. البته لازمه بالاتر بودن و برتر بودن این است که کشور دانا باشد و فرزندان این مرز و بوم عالم، آگاه و با فضیلت بزرگ انسانی باشند.

قائم پناه اضافه کرد: همه آنهایی که عشق به ایران دارند، باید دانایی را در خود ایجاد کنند و برای آبادانی و ترقی ایران،‌ آموزش و پرورش را به عنوان اولویت در نظر گرفته و عدالت آموزشی را در این مسیر مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه دانایی در فضایی به نام مدرسه شکل می گیرد، گفت: مدرسه مناسب باید در همه نقاط کشور توسعه داده شود و در مناطق محروم و کم برخوردار، مدرسه با کیفیت ساخته شود که این رویه به معنای همان عدالت آموزشی است.

قائم پناه، با اشاره به باور رئیس جمهور مبنی بر عدالت آموزشی گفت: چون خداوند عادل است و ما هم بندگان خدا هستیم، باید با عدالت رفتار کنیم و دولت هم باید عدالت را در راس آموزش قرار دهد تا حکومتی عادل برای آحاد ملت فراهم شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به ۱۴ هزار کلاس درسی که دولت چهاردهم در مدت ۲ سال موفق به ساخت آن شد، گفت: در این زمان دیگر تخته سیاه و گچ، برای آموزش فرزندان ایران مناسب نیست و ما باید برتر باشیم و نباید دانش آموزان را با ابزار نامناسب آموزش داد. بنابراین بیش از ۱۱ هزار کلاس در ایران مجهز به تخت هوشمند و ویدیو پروژکتور شدند و این تلاش به صورت مستمر ادامه دارد.

منبع ایرنا