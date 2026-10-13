باشگاه خبرنگاران جوان - هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در ادامه توسعه شبکه پروازی خود به پاکستان، مسیر جدید زاهدان–کویته را برای نخستین بار راه‌اندازی می‌کند. با آغاز پرواز‌های این مسیر، تعداد مسیر‌های پروازی فعال «هما» به پاکستان به سه مسیر افزایش می‌یابد.

نخستین پرواز مسیر زاهدان–کویته با شماره ۸۲۶، روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه، ساعت ۱۰:۱۰ از فرودگاه زاهدان انجام خواهد شد. پرواز برگشت با شماره ۸۲۷ نیز در همان روز، ساعت ۱۴:۲۵ از کویته به مقصد زاهدان انجام می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پرواز‌های مسیر زاهدان–کویته به‌صورت هفتگی و در روز‌های چهارشنبه برقرار خواهد بود.

«هما» پیش از این، پرواز‌های مسیر تهران–کراچی را در روز‌های دوشنبه و مشهد–کراچی را در روز‌های سه‌شنبه از سر گرفته بود. با راه‌اندازی مسیر جدید زاهدان–کویته، امکان دسترسی هوایی میان شرق ایران و پاکستان نیز در شبکه پروازی این شرکت فراهم می‌شود.