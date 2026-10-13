رئیس سازمان امنیت داخلی انگلیس مدعی شد که ایران تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر این کشور افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کن مک‌کالوم، مدیرکل سازمان امنیت داخلی انگلیس (ام‌آی۵) در سخنرانی سالانه خود درباره تهدید‌های پیش روی این کشور در ادعایی بی اساس گفت که امسال تغییر چشمگیری در رویکرد ایران و تمایل این کشور برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر، مانند پایگاه‌های نظامی، مشاهده شده است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس روز دوشنبه مدعی شد که تهران به احتمال بسیار زیاد پشت طرح مشکوک ماه گذشته برای حمله به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس در فیرفورد بوده است؛ پایگاهی که بمب‌افکن‌های آمریکایی برای انجام حملات علیه ایران از آن استفاده کرده بودند.

مک‌کالوم با اشاره به ادامه تحقیقات درباره این حادثه گفت نمی‌تواند جزئیات بیشتری درباره پرونده فیرفورد ارائه کند، اما مدعی شد که این حادثه موردی منحصر‌به‌فرد نیست و نمونه‌های دیگری از تلاش‌های مشابه نه‌تنها در انگلیس بلکه در نقاط مختلف جهان نیز وجود داشته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انگلیس ، جنگ ایران
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