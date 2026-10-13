مدیر پرستاری مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت که این مرکز طبی دچار کمبود ۴۰ نیروی پرستار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - فاطمه جعفری مدیر پرستاری مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این مرکز طبی ۴۲۰ پرستار و ۷۸ کمک بهیار فعالیت می‌کنند؛ به طور کلی بیمارستان دارای ۵۷۸ کادر پیراپزشکی اعم از هوشبری، مانا، پرستار و کمک بهیار است.

به گفته وی در حال حاضر در بخش‌های عمومی مرکز طبی کودکان تعداد پرستار به تخت حدود یک به هشت و در بخش‌های مراقبت‌های ویژه این آمار به یک به ۳ می‌رسد.

وی تصریح کرد: مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران دچار کمبود ۴۰ نیروی پرستار است.

جعفری تاکید کرد: کار پرستاری سختی خاص خودش را دارد و سختی شغل پرستاری برای بیمارستان‌های کودکان بیشتر است. 

وی ادامه داد: در حال حاضر در مرکز طبی کودکان ۳۶۰ تخت فعال هستند که از مراجعه کنندگان پذیرش می‌شود.

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برچسب ها: کمبود پرستار ، تعرفه گذاری پرستاری
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