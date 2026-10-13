دریایی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی گفت: تلاوت قرآن کریم باید با تدبر در مفاهیم و به‌کارگیری آموزه‌های آن در زندگی فردی و اجتماعی همراه باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی  - علی‌اصغر دریایی در رویداد مشترک قرآنی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و جهاد دانشگاهی استان با عنوان «کرسی تلاوت و تدبر» در سنندج، اظهار کرد: قرآن کریم در زندگی بسیاری از مسلمانان مهجور مانده است و باید زمینه شناخت عمیق‌تر مفاهیم و بهره‌گیری عملی از آموزه‌های آن فراهم شود.

وی با بیان اینکه آموزه‌های قرآن می‌تواند در حل مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی راهگشا باشد، افزود: ترویج فرهنگ قرآنی نباید به تلاوت در مناسبت‌های خاص یا استفاده تشریفاتی از قرآن محدود شود، بلکه مفاهیم این کتاب الهی باید در رفتار و سبک زندگی مردم نمود پیدا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه قرآنی و توانمندی‌های این حوزه در پایان سال جاری خبر داد و از علاقه‌مندان خواست با ارائه آثار فاخر قرآنی در این رویداد مشارکت کنند.

گفتنی است؛در این مراسم جمعی از قاریان برجسته و دانشجویان برتر قرآنی به تلاوت آیاتی از قرآن کریم پرداختند و از ۱۵ دانشجوی قاری برگزیده رقابت‌های استانی و کشوری با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی تجلیل شد.

برچسب ها: کردستان ، ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه ، کرسی تلاوت قرآن
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