نمایشگاه محصولات نمدی، امروز سه شنبه ۲۱ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرکرد افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - نمایشگاه محصولات نمدی، همزمان با برگزاری دومین جشنواره ملی نمد، امروز سه شنبه ۲۱ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرکرد گشایش یافت.

در این نمایشگاه، ۶۰ غرفه از ۱۳ استان مختلف کشور حضور دارند که مجموعه‌ای گسترده از محصولات متنوع نمدی، از صنایع دستی سنتی تا محصولات کاربردی مدرن را به نمایش گذاشته‌اند. این رویداد با هدف حمایت از هنرمندان این حوزه و معرفی ظرفیت‌های تولیدی نمد در سطح ملی برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی برگزارکنندگان، این نمایشگاه تا روز جمعه، ۲۴ مهرماه، میزبان علاقمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود. ساعت بازدید از نمایشگاه روزانه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ تعیین شده است.

برچسب ها: محصولات نمدی ، نمایشگاه نمد
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