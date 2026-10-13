کیتی زکریا تأیید کرد که دولت دونالد ترامپ از کیمبرلی گیل‌فویل، سفیر آمریکا در یونان خواسته است از سمت خود کناره‌گیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کیتی زکریا، سخنگوی جدید کاخ سفید  روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری خود گفت دولت دونالد ترامپ از کیمبرلی گیل‌فویل، سفیر آمریکا در یونان خواسته است از سمت خود کناره‌گیری کند. او افزود گیل‌فویل برای دولت آمریکا سرمایه‌ای ارزشمند بوده و برای او آرزوی موفقیت کرد؛ با این حال، درباره جانشین احتمالی وی توضیحی نداد.

در گزارش‌ها، درخواست استعفا پس از انتشار اتهام‌هایی درباره رفتار غیرقانونی یا نامناسب گیل‌فویل مطرح شده است؛ از جمله دریافت هدایای مالی و تهدید یک مقام یونانی.

منبع: رویترز 

برچسب ها: کاخ سفید ، یونان
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