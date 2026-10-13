شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری برخی از بانک‌ها ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه بیکاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان سیستم حمایت اجتماعی، نقش حیاتی در تأمین امنیت مالی افرادی دارد که به دلایل ناخواسته از دایره اشتغال خارج شده‌اند. این طرح به عنوان یک پشتیبان مالی عمل می‌کند، تا افراد بتوانند با آرامش بیشتری به دنبال فرصت‌های شغلی جدید باشند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از بانک‌ها بیمه بیکاری را برای متقاضیان واریز نکردند و این تاخیر در پرداخت مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام واحترام لطف کنید وجویا شوید چرا بانک رفاه حقوق بیمه بیکاری را واریز نکرده است؛ ما بخاطر جنگ بیکار شدیم، اما حقوق را پرداخت نکردند، خواهش می‌کنم پیگیر باشید. تمام بانک‌های طرف بجز بانک رفاه و ملی پرداخت کردند. با تشکر

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برچسب ها: بیمه بیکاری ، سوژه خبری ، بانک ها
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