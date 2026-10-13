باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست خبری با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های دولت اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از مخارج جاری دولت و بیش از ۵۰ درصد از منابع عمومی کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در شرایط خاص کشور باید میان تأمین منابع دولت و حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی تعادل برقرار کند، افزود: از اواخر سال گذشته و هم‌زمان با آغاز جنگ، اقدامات متعددی برای حمایت از فعالان اقتصادی انجام شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تمدید مهلت تکالیف مالیاتی سررسیدشده در دوره جنگ و تسهیل یا تعویق برخی تکالیف قانونی اشاره کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: با وجود این حمایت‌ها و با اتکا به اقداماتی که طی سال‌های گذشته برای هوشمندسازی نظام مالیاتی انجام شده است، روند وصول درآمدهای مالیاتی در شش ماه نخست امسال مطلوب بوده و عقب‌ماندگی قابل‌توجهی در تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده نداریم.

سبحانیان با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی گفت: در نیمه نخست امسال بیش از یک‌هزار و ۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در سال‌های گذشته معمولاً حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در نیمه نخست سال وصول می‌شد و عملکرد امسال نیز با تحقق ۳۸.۲ درصد از درآمدهای مصوب سالانه، در محدوده روند بلندمدت وصول درآمدهای مالیاتی قرار دارد.

واریز ۲۸۵ هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به نقش مالیات بر ارزش افزوده در تأمین منابع مدیریت شهری و روستایی اظهار کرد: دولت علاوه بر تأمین منابع عمومی خود از محل مالیات، بخش عمده‌ای از منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین و به حساب آن‌ها واریز می‌کند.

به گفته وی، در شش ماه نخست امسال بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از این محل به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده است.

سبحانیان با بیان اینکه سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده رشد ۸۲ درصدی داشته است، افزود: همچنین منابع اختصاص‌یافته به حوزه سلامت و سهم وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش از محل مالیات بر ارزش افزوده، در مجموع با رشد ۹۲ تا ۹۳ درصدی همراه بوده است.

تعیین تکلیف سیستمی بیش از ۹۹.۵ درصد پرونده‌های مالیاتی اصناف

وی در ادامه با اشاره به تحولات نظام مالیاتی در حوزه هوشمندسازی و تحول دیجیتال گفت: یکی از انتقادهای گذشته به نظام مالیاتی، ارتباط گسترده میان مؤدیان و ممیزان مالیاتی و ضرورت مراجعه حضوری مردم به ادارات مالیاتی برای انجام تکالیفشان بود. سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر تلاش کرده است با سیستمی‌کردن فرایندها، این مراجعات را کاهش دهد و امکان تمرکز بیشتر کارکنان بر پرونده‌های مهم و مقابله با فرار مالیاتی را فراهم کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۹۹.۵ درصد پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقیقی، شامل صاحبان مشاغل و اصناف، به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون مداخله انسانی تعیین تکلیف می‌شود و مؤدیان می‌توانند بدون مراجعه به ادارات مالیاتی، تکالیف خود را انجام دهند.

سبحانیان افزود: در حوزه اشخاص حقوقی نیز بیش از ۸۶ درصد پرونده‌ها به‌صورت سیستمی تعیین تکلیف می‌شود. همچنین رسیدگی به ۱۰۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی مربوط به اجاره املاک به‌صورت سیستمی انجام می‌گیرد.

وی اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در دولت چهاردهم را یکی از مهم‌ترین مصادیق تحول دیجیتال در نظام مالیاتی دانست و تأکید کرد: این اقدامات در راستای تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، افزایش شفافیت و بهبود فرایندهای مالیات‌ستانی صورت گرفته است.

رشد ۷۵ درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به افزایش استرداد مالیات به مؤدیان اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال، ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان بازگردانده شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بود

وی افزود: این ارقام نشان‌دهنده رشد حدود ۷۵ درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده است و بازگرداندن مبالغ اضافه‌پرداخت‌شده به مؤدیان، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و بهبود وضعیت نقدینگی آن‌ها کمک کند.

تخصیص ۲۸ هزار میلیارد تومان مالیات به پروژه‌های عمرانی در سال جاری

سبحانیان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات اشاره کرد و گفت: یکی از پرسش‌های مردم این است که مالیات پرداختی آن‌ها در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود. واقعیت این است که درآمدهای مالیاتی برای تأمین هزینه‌های عمومی، ارائه خدمات به مردم و اجرای پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از جمله تأمین مالی خدمات بیمارستان‌های دولتی، دانشگاه‌ها، مدارس و زیرساخت‌های کشور.

وی ادامه داد: برای افزایش مشارکت مردم در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها، طرح نشان‌دار کردن مالیات اجرا شد تا صاحبان مشاغل و اصناف بتوانند در چارچوب این طرح، پروژه‌های عمرانی موردنظر خود را برای تخصیص مالیات انتخاب کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در دو سال نخست اجرای این طرح، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی با انتخاب مستقیم مؤدیان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت، گفت: در این مدت، بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ پروژه ملی و استانی از این محل تأمین مالی شد.

سبحانیان افزود: در سومین سال اجرای طرح که سال جاری است، بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان برای تخصیص به بیش از ۲ هزار پروژه در استان‌های مختلف پیش‌بینی شده است. جزئیات پروژه‌های مشمول این طرح نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ساخت ۷۹۳ مدرسه با مشارکت مستقیم مالیات‌دهندگان

وی با تشریح بخشی از نتایج اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در دو سال گذشته اظهار کرد: در این مدت، ۷۹۳ مدرسه با استفاده از منابع مالیاتی‌ای که مردم محل هزینه‌کرد آن را انتخاب کرده‌اند، ساخته شده است. این آمار مربوط به پروژه‌هایی است که به‌طور مستقیم از طریق انتخاب مؤدیان تأمین مالی شده‌اند و مدارس دیگری نیز از محل سایر منابع دولتی احداث شده‌اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: برای سال جاری، تأمین مالی و اجرای ۹۰۹ پروژه مدرسه‌سازی از محل این طرح پیش‌بینی شده است.

سبحانیان با اشاره به پروژه‌های حوزه سلامت گفت: طی دو سال گذشته، ۲۲۱ پروژه شامل خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌ها از این محل تأمین مالی شده و برای سال جاری نیز ۲۵ پروژه در این حوزه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در بخش راه و حمل‌ونقل، ۴۹۸ پروژه شامل جاده، پل و زیرساخت‌های ارتباطی طی دو سال گذشته با استفاده از منابع این طرح احداث شده و برای سال جاری نیز ۱۹۴ پروژه زیرساخت ارتباطی پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه آبرسانی به شهرها و روستاها نیز طی دو سال گذشته ۳۹۱ پروژه از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات اجرا شده است و برای سال جاری، تأمین مالی ۳۴۶ پروژه آبرسانی در برنامه قرار دارد.