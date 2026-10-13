باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمجید دهقانیان معاون امور گمرکی گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی ارسال اظهارنامه گمرکی به تعویض پلاک تا زمان تکمیل فرآیند ارزش‌گذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرد.

پیشتر، فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در ۲۵ مرداد امسال نامه‌ای به معاون صنایع و ماشین‌آلات وزارت صمت ارسال کرده که در آن موضوع نحوه ارزش‌گذاری و ترخیص خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور را مطرح کرده بود.

معاون وزیر صمت هم در نامه‌ای که ۱۳ مهر ماه به گمرک ارسال کرده، آورده است: موضوع ارزش‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در دستور کار کارگروه ارزش‌گذاری موضوع تبصره ۶ قانون خودرو قرار گرفته و فرآیند تعیین ارزش این خودرو ظرف یک ماه آینده تکمیل خواهد شد.

همچنین در نامه معاون وزیر صمت به معاون وزیر اقتصاد آمده است: ارسال اطلاعات اظهارنامه گمرکی خودروهای ایرانیان مقیم خارج جهت شماره‌گذاری، منوط به تعیین ارزش خودروها توسط کارگروه تبصره ۶ قانون خودرو خواهد بود.

بخشنامه معان گمرک به گمرکات اجرایی

معاون امور گمرکی گمرک ایران در این بخشنامه به گمرکات اجرایی اعلام کرده است تا زمان تعیین نهایی شدن ارزش خودرو توسط کارگروه ارزش‌گذاری و نهایی شدن ارزش خودروها، ایجاد شناسه برای این خودروها در بانک اطلاعات ارزش (TSC) و وصول حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه بر اساس شناسه‌های صادره، از ارسال اطلاعات اظهارنامه گمرکی جهت شماره‌گذاری خودداری کنند.

بنابراین ارسال اظهارنامه گمرکی، پس از تعیین ارزش خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط کارگروه مربوطه انجام خواهد شد.